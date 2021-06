Von Sebastian Fischer

Marko Arnautovic und sein Torjubel, das ist eine unglückliche Geschichte dieser EM. Als er sich über seinen ersten Treffer freute, zum 3:1 gegen Nordmazedonien zum Auftakt, versuchte sein Mitspieler David Alaba ihm noch vergebens den Mund zuzuhalten, aber da hatte Österreichs Stürmer bereits seine unflätigen Verwünschungen des Gegners in die Nacht gebrüllt. Er wurde anschließend der Beleidigung überführt und für ein Spiel gesperrt.

Nun, als er mit einem Kopfball im Achtelfinale gegen Italien zum zweiten Mal bei der EM das Tor traf, versuchte er es wieder mit einem provokanten Jubel. Diesmal imitierte Arnautovic mit seiner Hand einen plappernden Mund in Richtung der gegnerischen Fans. Sein Verhalten wurde allerdings noch etwas früher als zuvor als irregulär entlarvt: Der Video-Assistent hatte erkannt, dass Arnautovic vor seinem Tor minimal im Abseits stand, was natürlich auch seine wütend vorgetragene Freude so vergeblich wie peinlich aussehen ließ.

"Wir haben schon oft genug diskutiert wegen dieser VAR-Geschichte: Man kann sich nicht mehr freuen", sagte er später, als Österreich ausgeschieden war. "Man muss immer warten, bis irgendwelche Leute irgendwas entscheiden, ob das Abseits ist, oder ein Tor ist, oder ein Foul ist. Das hat nichts mehr mit Fußball zu tun."

Der Fußball, wie der 32 Jahre alte Arnautovic ihn in seinem bewegten Leben kennen und lieben gelernt hat, er ist bei dieser EM ganz eindeutig auf dem Rückzug. Es ist das Turnier, bei dem der unter seinem grimmigen Akronym "VAR" bekannte Video-Assistent-Referee endgültig auf größter Bühne die Deutungshoheit übernommen hat. War er bei der WM 2018 noch vergleichsweise neu und ungewohnt, ist er jetzt allgegenwärtig im Abgrätschen von Jubelarien.

Doch wie es manchmal so ist, hat die Sache für Arnautovic vielleicht auch etwas Positives. Er ist jetzt, dem VAR sei Dank, in Zukunft nicht der Spieler, der Italien rauswarf und damit auch noch provozierte. Nach Italien, so lauten die Gerüchte, könnte er in diesem Sommer wechseln.