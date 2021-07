Von Sebastian Fischer

"Donatella?", fragte Italiens Pressesprecher. Donatella redete, das war zu sehen, aber Donatella war nicht zu hören, und mit dem Problem war sie längst nicht allein. Als zum Schluss der Video-Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen Italien und Belgien auch der letzte italienische Journalist, der noch eine Frage stellen wollte, wieder nicht zu verstehen war, kein Mucks, bewies Italiens Trainer Roberto Mancini einen souveränen Umgang mit der Situation: Stell die Frage einfach morgen, sagte er. Vielleicht klappt's dann.

Es gibt sie also schon noch, diese Momente, in der sich die EM ganz eindeutig nach einer EM mitten in der Pandemie anfühlt. Kaum etwas haben viele Menschen seit knapp eineinhalb Jahren ja so viel gemacht, wie in Videokonferenzen zu hocken. Irgendwer hat dann immer Mikrofonprobleme. Und das ist auch bei der EM nicht anders, weil die Pressegespräche so gut wie ausschließlich virtuell stattfinden.

Man sah Lorenzo Insigne, als "Man of the Match" nach Italiens Sieg am Freitag auch auf dem Podium, wie er das kichern nicht zurückhalten konnte. Man hörte Artjom Dsjuba, den russischen Stürmer, wie er in einer Pressekonferenz vor dem EM-Auftakt verwundert fragte, ob es sich bei dem Kollegen, dessen Mikrofon nicht freigeschaltet war und der aufgeregt gestikulierte, tatsächlich um einen Spanier handele. Man kann verfolgen, wie die Pressesprecher, mit der Organisation der Konferenzen betraut, mit Fortdauern des Turniers immer mehr Konsequenz an den Tag legen, wenn sie Journalisten aufrufen - und dann nichts hören.

Besonders straff wirkte der Ablauf beim Medienchef der Belgier, er gab den Fragestellerinnen und Fragestellern oft nur ein paar Sekunden, sonst - zack! - war die oder der Nächste an der Reihe. Er fragte trotzdem immer sehr freundlich nach, ob es vielleicht doch noch klappt - was auch deshalb schön war, weil belgische Namen einfach hervorragend klingen: "Ludo?"

Diese letztendlich pandemiebedingten Kommunikationsprobleme sind auch deshalb bemerkenswert, weil sonst bei dieser EM ja immer mehr so getan wird, als gebe es die Pandemie nicht mehr. Fast 2000 Schotten kehrten infiziert aus London zurück, Finnen trugen das Virus aus Sankt Petersburg über die nahe Grenze. Und nun? Sehen womöglich 60 000 Zuschauer die letzten drei Spiele im Wembley-Stadion, obwohl in England aufgrund der Delta-Variante die Infektionszahlen steigen. Klar, es dürfen nur Geimpfte und Genesene rein. Aber die 2000 Schotten ließen sich nach offiziellen Angaben dennoch mit dem Stadionbesuch in Verbindung bringen.

Und klar: Europas Fußball-Verband Uefa, der dafür jetzt so massiv in der Kritik steht, kann darauf verweisen, dass die Regeln in den Austragungsstätten die örtliche (von der Uefa wohl unter Druck gesetzte) Politik macht. Aber es hätte dem Verband kaum geschadet, zu sagen: Wir ziehen die EM jetzt durch, ja. Aber wir sehen auch, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist. Und deshalb verzichten wir darauf, die Kapazitäten jetzt auch noch zu erhöhen, aller Infektionen zum Trotz. Uns sind die Menschen ja nicht egal, die sich jetzt vor der nächsten Welle sorgen. Und außerdem machen 13 000 Zuschauer wie bei Italien gegen Belgien in München am Freitag ja auch nette Stimmung.

Das hat die Uefa aber nicht gesagt. Oder gab es da vielleicht eine Video-Pressekonferenz? Dann war wahrscheinlich das Mikrofon aus.