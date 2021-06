Von Javier Cáceres, Madrid

Wer auch immer via Überwachungskamera, die im russischen Visazentrum in Madrid unter der Decke hängt, an dem Spektakel teilhaben durfte: Er wird auch noch am Montag seinen Spaß haben, wenn er die Bilder vom Freitag wieder ablaufen lässt. Eine Horde spanischer Sportreporter fiel ein und brachte ein absurdes Improvisationstheater zur Aufführung, welches wieder mal belegte: Der Situationskomödienregisseur Pedro Almodóvar ist eigentlich ein anthropologischer Dokumentarfilmer. Man musste Hysterie und Eile verstehen: Am Sonntag mussten die Spanier nach Kopenhagen aufbrechen, zum Achtelfinalspiel gegen Kroatien. Und wenn La Roja da gewinnen sollte, geht es eben weiter: nach Sankt Petersburg. Hätte man alles vorher wissen können? Nun ja, schon. Die Regularien hat die Uefa vorab mitgeteilt. Andererseits: So auf Vorrat Visa anzuhäufen, das macht man ja auch nicht unbedingt. Oder, wie es ein verzweifelter katalanischer Radiokollege der zunächst wirklich geduldigen und hilfsbereiten Frau hinterm Schalter hinüberbrüllte: "Verstehen Sie doch: Wenn (der Schwede) Emil Forsberg nicht in der 94. Minute noch das 3:2 gegen Polen geschossen hätte, wäre ich doch gar nicht hier!!!"

Er war noch unter den freundlicheren Reportern. Ein anderer namens "M.", den wir mal Miura nennen wollen, wie die spanischen Kampfrinder, obwohl er mit seinem Motorradhelm und den Bermudashorts eher aussah wie die Atom-Ameise, brüllte, als hätte man ihm ein Fähnchen in den Rücken gerammt, zusammenhangloses Zeug: "Das ist also Russland! Viva Honduras! Sie werden noch von der Uefa hören!!!"

Mit einem Mal gefror das Lächeln der Frau hinterm Schalter, schnellte sie hoch, verwandelten sich ihre klaren Augen in zwei AK-47, weil sie Empörendes in der Kulisse sah, der nächste Reporter, der nächste Eklat: "Die Füße auf dem Tisch??? Was glaubst du, wo du hier bist? Das ist das Spanien, das ich kenne!!!" Was dann genug Eindruck machte: "Perdón, perdón, perdón." Die Demut war insofern hilfreich, als er die Visa für einen der führenden Radiosender des Landes abholen sollte und den Anruf der verzweifelten Sekretärin für die Dame am Schalter auf Laut stellte: "Ich mache alles, was du von mir verlangst, cariño!!! Ich flehe dich an, bei der Mutter Gottes: Gib ihm seine Visa! Bittebittebitte!!!", rief sie, offenkundig den Tränen nahe. "Cariño", also "Liebling", war da schon wieder mit einem anderen Kunden beschäftigt. "Haben Sie alle Papiere dabei?" - "Alle! Außer dem Visumantrag." Klar. Was sollte auch sonst fehlen. Wobei: Alle Papiere hatte fast keiner dabei, und wer doch, schrie quer durch den Raum, wo zur &€*!$> der nächste Passfotoautomat sei.

Nun kann man sagen, was man will: Die Dame machte ihren Job mit enormer Effizienz, sprengte die Öffnungszeiten, die Visa lagen am Abend vor, die Lage hatte sich beruhigt. "Im Namen der Erben der Republik von 1931 bitte ich Sie um Verzeihung für das Verhalten des tiefen Spaniens", sagte einer der Reporter, offenkundig ein Antimonarchist, der vorher immer nur "Eyyy, eyyyy: Ruhe!!!" gerufen hatte. Aber so sind die Kollegen dann auch: Der mit den Füßen auf den Tisch brachte eine Schachtel Schokobonbons namens "Manolitos", alle legten für einen Blumenstrauß zusammen, das ließ die Empörung über den empört zurückgewiesenen Bestechungsversuch endgültig vergessen. Aber es war auch der Moment, an dem einem klar wurde: Jetzt muss Spanien nur noch gegen Kroatien verlieren. Denn dann führt der Weg nicht nach Sankt Petersburg, sondern heim.