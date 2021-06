Von Sebastian Fischer

Die "Uefa Euro 2020" im Sommer 2021 wird eine komplizierte Angelegenheit, das ist klar. Schließlich reisen 24 Mannschaften wochenlang kreuz und quer über den Kontinent in elf Austragungsorte, in denen die Pandemie mal mehr und mal weniger bezwungen ist. Als Berichterstatter kann man da logischerweise nur mit der entsprechenden Ausbildung dabei sein. Mit einer Art Diplom, zertifiziert vom europäischen Fußballverband. Man könnte es die Allgemeine Stadionreife nennen.

Seine Akkreditierung erhält nur, wer an einem etwa fünfminütigen Online-Kurs der Uefa teilnimmt: "Allgemeine Sicherheit & Covid-19-Handlungsweisen", zehn Kapitel lang. Die "Praktischen Regeln" erläutert eine Dozentin mit Bauarbeiterhelm und Sicherheitsweste, die zwar sehr streng schaut (eine Augenbraue nach oben), wenn es darum geht, dass der Konsum von Alkohol und illegalen Drogen strengstens untersagt ist, sich dafür aber sehr freut (Jubelpose mit zwei gereckten Fäusten), wenn man bis zum Ende dabeibleibt.

Dass man nicht einfach nur durchklickt, sondern gut aufgepasst hat, muss man dann in einem Test nachweisen. Gut, die richtigen Antworten kann man freundlicherweise jederzeit nachschauen. Die Fragen haben es dafür in sich. Es muss zum Beispiel zugeordnet werden, ob verstärkte Handhygiene zu den substituierenden (falsch), technischen (falsch), organisatorischen (falsch), oder persönlichen (richtig!) der "STOP-Maßnahmen" zählt, um die Verbreitung von Covid-19 einzudämmen.

Knifflig wird es bei den Ja-Nein-Fragen. "Verwenden Sie Treppen und Gerüste, die sich noch im Bau befinden?" Gibt es da eine richtige Antwort? Schließlich wird bei einer EM mit einem Jahr Verspätung kaum irgendwas nicht fertig gebaut sein. Und dann: "Treffen Sie sich mit anderen und feiern Sie, wenn Sie nicht im Dienst sind?"

Wie gesagt, es ist kompliziert. Einerseits hofft Uefa-Präsident Aleksander Ceferin auf eine EM, die "so normal wie möglich ist", hat er gesagt. Und was gehört zu einem halbwegs normalen Sportfest? Richtig. Andererseits wäre es selbstverständlich höchst unvernünftig, während der Pandemie Party zu machen. Das wäre in etwa so gewagt, als hätte Europas Fußballverband Ausrichterstädten Spiele entzogen, wenn sie wegen unabsehbarer Entwicklung der Inzidenzzahlen nicht garantieren konnten, Zuschauer in die Stadien zu lassen...

Das wiederum war aber nicht Teil des Wissenstests. "Nein" war die richtige Antwort auf die Frage nach dem Feiern mit Fremden. Die Berichterstattung in den kommenden vier Wochen ist also bis auf Weiteres sicher.