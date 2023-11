Von Thomas Hürner, Bremen

Der personalisierte Torjubel war lange in Verruf gestanden, aber das war womöglich nicht gerechtfertigt. Immerhin gibt es charmante Varianten, man denke nur an Luca Tonis Ohrschraube oder an die vielen Fußballer, die ihre Hände zu Herzchen formen und Liebesbotschaften in die Welt senden. Solche einstudierten Choreographien sind nicht immer egozentrische Selbstbeweihräucherung; manchmal stehen sie sogar stellvertretend dafür, was für ein Typ der Fußballer ist, und dass er mehr seinen Treffer und nur ein bisschen sich selbst feiert.