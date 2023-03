Handball-Zweitligist HSC 2000 Coburg, bei dem von insgesamt vier Torhütern aktuell drei verletzt sind, hat in Havard Martinsen einen Interims-Keeper verpflichtet. Der 44-Jährige soll bereits am Samstag im Spiel gegen Eintracht Hagen das Coburger Trikot überziehen. Martinsen spielte bereits von 2004 bis 2015 beim HSC. "Wir freuen uns sehr, dass Howie uns in dieser für unseren Club sehr anspruchsvollen Personalsituation helfen möchte. Wir haben auch so immer mal wieder Kontakt, aber dass er jetzt direkt zusagt und mit anpackt ist alles andere als selbstverständlich", sagte HSC-Geschäftsführer Jan Gorr über die Verpflichtung. Neben dem langzeitverletzten Kristian van der Merwe und dem Routinier Jan "Wolle" Kulhanek (Abriss der Oberarm-Bizepssehne) fiel zuletzt auch Fabian Apfel aus. Der junge Torhüter zog sich beim Spiel gegen den VfL Potsdam in der Schlussphase einen Muskelbündelriss im Adduktorenbereich des linken Beins zu und wird dem HSC voraussichtlich vier bis sechs Wochen fehlen.