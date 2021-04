Bundesliga:RB Leipzig verpflichtet Trainer Marsch

Jesse Marsch wird, wie erwartet, neuer Trainer des Bundesliga-Zweiten RB Leipzig. Die Verpflichtung des 47-jährigen US-Amerikaners steht nach SZ-Informationen fest. Er kommt vom österreichischen Serienmeister RB Salzburg und tritt die Nachfolge des künftigen FC-Bayern-Chefcoachs Julian Nagelsmann an. Der Transfer soll zeitnah verkündet werden, nachdem es bis zum Mittwochabend zunächst keine Vollzugsmeldung gab. Auf alle Fälle soll Klarheit herrschen, bevor die Leipziger am Freitagabend (20.30 Uhr) zum wichtigen DFB-Pokal-Halbfinale bei Werder Bremen antreten.

Marsch erhält in Leipzig einen Zweijahresvertrag. Da sein Kontrakt in Salzburg (bis Sommer 2022) keine fest verabredete Ausstiegsklausel enthielt, wird Leipzig an den Schwesterklub eine Ablöse bezahlen. Sie dürfte aber nicht ansatzweise so hoch sein wie die Entschädigung, die Leipzig vom FC Bayern für Nagelsmann erhält (bis zu 25 Millionen Euro). Leipzig hatte sich auch mit den Kandidaten Oliver Glasner (VfL Wolfsburg) und Pellegrino Matarazzo (VfB Stuttgart) beschäftigt, sich jedoch schon bis zum Mittwoch auf Jesse Marsch festgelegt.

Marsch, der sich am Mittwochabend nach dem Ligaspiel gegen Wolfsberg (1:1) in Interviews noch bedeckt hielt ("lassen wir das Thema weg für diesen Moment"), arbeitet seit 2015 im Fußballnetzwerk von RB. Er war Cheftrainer in New York., von 2018 bis 2019 bereits als Co-Trainer von Ralf Rangnick ein Jahr in Leipzig und ist seither als Chefcoach in Salzburg erfolgreich.

2020 gewann er mit den Bullen das österreichische Double, auch jetzt ist Salzburg Liga-Tabellenführer und am Samstag Finalist im ÖFB-Pokal (gegen den Linzer ASK). Zudem trat Marsch mit dem Team zweimal in der Gruppenphase der Champions League an