Die 112-malige Fußball -Nationalspielerin Dzsenifer Marozsán hat ihre aktive Karriere beendet. Das gab die 34 Jahre alte Ex-Kapitänin der deutschen Auswahl am Dienstag bei Instagram bekannt. Die in Budapest geborene Marozsán hat großen Anteil an zwei Titelgewinnen des Nationalteams.

Auf dem Weg zum EM-Triumph 2013 in Schweden erzielte die offensive Mittelfeldspielerin das entscheidende Tor im Halbfinale gegen die Gastgeberinnen. Beim Olympiasieg 2016 in Brasilien traf Marozsán im Finale ebenfalls gegen Schweden. Von 2016 bis 2019 führte sie die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) als Spielführerin an und stach heraus mit ihrer feinen Technik. Im März 2023 trat Marozsán aus dem Nationalteam zurück.

Dzsenifer Marozsán : Die Regisseurin verabschiedet sich Knapp vier Monate vor der Weltmeisterschaft tritt Dzsenifer Marozsán überraschend aus dem Fußball-Nationalteam zurück. Die Europameisterin und Olympiasiegerin zieht die Konsequenz aus zahlreichen Verletzungen. Von Anna Dreher und Frank Hellmann ...

„Es hat sehr früh angefangen. Der Ball war das Einzige, was mich glücklich gemacht hat. Es war die Liebe zum Spiel und das Glück mit meinen Mitspielern“, schrieb Marozsán: „Jetzt ist es für mich an der Zeit, mich von diesem wunderschönen Sport zu verabschieden. Es war mir eine Freude, für all die Vereine zu spielen, für die ich gespielt habe, und ich möchte mich bei jedem einzelnen bedanken.“

Marozsán kam als Vierjährige mit ihren Eltern nach Deutschland. Sie spielte für den 1. FC Saarbrücken, den 1. FFC Frankfurt und Olympique Lyon. Zuletzt stand Marozsán bei Al-Qadsiah WFC in Saudi-Arabien unter Vertrag. Obwohl die Spielmacherin immer wieder durch schwere Verletzungen zurückgeworfen wurde, gewann sie mit Frankfurt und Lyon insgesamt sechsmal die Champions League, wurde zweimal DFB-Pokal-Siegerin und holte mehrere Titel in Frankreich – darunter dreimal das Triple.