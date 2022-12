Marokko bei der WM in Katar:Rocky ist ein Marokkaner

Marokko bei der WM in Katar

Von Sebastian Fischer, Doha

Diesmal machte Jawad El Yamiq etwas anders. Der marokkanische Verteidiger hat bei dieser WM schon mit der Fahne seines Landes Siege gefeiert, auch mit der palästinensischen hat er gejubelt, was die arabische Welt hinter der Mannschaft versammelte. Nach dem 1:0 im Viertelfinale gegen Portugal knotete sich El Yamiq eine Flagge um die Hüften, die man so noch nicht gesehen hat: Die Landesfarben Marokkos und Katars, in der Mitte zusammengenäht.