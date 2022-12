Kommentar von Sebastian Fischer

In den Pressekonferenzen der Marokkaner in Katar geht es oft um ihren König, seine Anrufe bei der Mannschaft, seinen Stolz auf ihren Erfolg. Neulich ging es um eines seiner Bauwerke. Mohammed VI., der anders als andere Potentaten in der Region die Proteste des arabischen Frühlings überstand, ließ im Jahr 2009 eine Akademie errichten, die "Academie Mohammed VI de Football" - ein Nachwuchsleistungszentrum. Es ist ein Symbol für die Akademisierung des Fußballs auf der ganzen Welt, der diese WM aus sportlicher Sicht so prägt wie vielleicht keine zweite davor.