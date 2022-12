Marokkos neue Nationalhelden lagen sich jubelnd in den Armen und ließen Nationaltrainer Walid Regragui hochleben, dann sprinteten Achraf Hakimi und Co. ihren ekstatischen Landsleuten in der Fankurve entgegen. An einem der größten Abende des marokkanischen Fußballs fiel der Jubel über den ersten WM-Achtelfinaleinzug seit 36 Jahren grenzenlos aus. Das letztlich hart erkämpfte 2:1 (2:1) gegen Kanada sicherte den Nordafrikanern den Sieg in Gruppe F.

"Wir haben Geschichte geschrieben", sagte Spielmacher Hakim Ziyech, der Marokko nach schweren Patzern des Gegners früh in Führung gebracht hatte (4.). "Wir wussten von Beginn an, dass es hart werden würde. Aber wir haben unser eigenes Spiel und unsere eigene Taktik einfach durchgezogen", sagte Ziyech. Sein Treffer? "Ein Traum!" Youssef En-Nesyri (23.) als zweiter Torschütze konnte es nachempfinden. Das Eigentor von Nayef Aguerd (40.) war in einem Duell mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten schnell vergessen.

Die Kanadier um den Bayern-Spieler Alphonso Davies wirkten von der lautstarken Kulisse und den aggressiv verteidigenden Marokkanern beeindruckt - und leisteten sich früh einen folgenschweren Blackout: Nach einem zu kurzen Rückpass von Steven Vitoria spielte Torhüter Milan Borjan den Ball in Ziyechs Fuß. Der Offensivspieler des FC Chelsea traf aus 30 Metern gefühlvoll ins leere Tor. Marokko war das große Selbstvertrauen anzumerken. Das Regragui-Team spielte kombinationssicher, zeigte technische Klasse und sorgte mit temporeichen Vorstößen stets für Gefahr. Zudem stand die Defensive um Bayern-Profi Noussair Mazraoui wie schon zuvor gegen Kroatien und Belgien zunächst enorm sicher.

Marokko zog sich etwas zurück, blieb aber gefährlich und offenbarte die Defizite der Kanadier: Ein Steilpass des früheren Dortmunders Hakimi düpierte die Nordamerikaner, En-Nesyri erhöhte. Marokko blieb auch danach spielbestimmend - und kassierte doch aus dem Nichts den ersten Gegentreffer des Turniers. Aguerd klärte eine scharfe Hereingabe von Sam Adekugbe unglücklich ins eigene Tor.

Die Kanadier zeigten sich nach dem Seitenwechsel mutiger und kämpften um den ersten Punkt ihrer WM-Geschichte. Davies war dabei ein Aktivposten für den Außenseiter, der 22-Jährige agierte als Sturmspitze offensiver als zuvor. Pech hatte der eingewechselte Kapitän Atiba Hutchinson, der an die Unterkante die Latte köpfelte (71.). "Es war nicht genug. Wir haben alles gegeben, um die ersten Punkte für unser Land zu holen. Leider haben wir es nicht geschafft", sagte Hutchinson.