Markus Kauczinski soll die Münchner Löwen als neuer Trainer wieder auf Aufstiegskurs bringen. Wie der Fußball -Drittligist mitteilte, soll der 55-Jährige vom kommenden Montag an die Mannschaft übernehmen. An seiner Seite werden Markus Brzenska und Nico Masetzky als Co-Trainer, Philipp Kunz als Athletiktrainer und René Vollath als Torwart-Trainer stehen.

„Bei meinen bisherigen Stationen durfte ich die Arbeit in großen Traditionsvereinen bereits kennenlernen“, sagte Kauczinski. „Ich freue mich nun sehr auf die Aufgabe beim TSV 1860 München. Wenn wir am Montag gemeinsam ins Training starten, gilt es, die Stärken der Mannschaft herauszuarbeiten und sie voller Selbstvertrauen und gut vorbereitet ins Heimspiel gegen den MSV Duisburg zu schicken.“Der neue Löwen-Coach begann seine Trainerlaufbahn im Nachwuchs des FC Schalke 04. Mit dem Karlsruher SC wurde er 2012/13 Meister in der dritten Liga und scheiterte 2014/15 nur denkbar knapp am Bundesliga-Aufstieg. Weitere Stationen waren der FC Ingolstadt 04, der FC St. Pauli und Dynamo Dresden. Zuletzt war er für den SV Wehen Wiesbaden tätig, mit dem er 2022/23 in der Relegation gegen Arminia Bielefeld in die 2. Liga aufstieg und wo er im April 2024 entlassen wurde.

Im ersten Spiel geht es gleich gegen den Spitzenreiter

„Ich freue mich sehr, dass wir nach intensiver Abstimmung mit beiden Gesellschaftern einen neuen Cheftrainer präsentieren können, der von allen Beteiligten als die beste Personalie für den TSV 1860 München anerkannt wird“, sagte Interims-Geschäftsführer Manfred Paula.

Nach vier Niederlagen und einem Unentschieden in den vergangenen fünf Spielen muss Kauczinski die Krise beim Traditionsclub schnell beenden, wenn der Rückstand auf die Aufstiegsränge nicht zu groß werden soll. Aktuell belegen die Münchner nur Rang 13. Das Debüt steht für Kauczinski steht am 19. Oktober an – und es geht gleich gegen Spitzenreiter Duisburg.Die Münchner hatten sich kürzlich von Coach Patrick Glöckner getrennt. Danach hatte übergangsweise Alper Kayabunar, Trainer der Bayernliga-Mannschaft des Vereins, den Posten übernommen. Nach einem 2:2 gegen Viktoria Köln verlor er am Sonntag mit 0:1 beim SV Wehen Wiesbaden. Seine Aushilfe war von vorneherein auf zwei Spiele festgelegt worden. Wie Glöckner musste auch Geschäftsführer Christian Werner gehen. In der Geschäftsführung sollen die Aufgaben neu verteilt werden. Es soll ein kaufmännischer Geschäftsführer kommen. Zudem plant der Klub die Verpflichtung eines Sportdirektors und eines technischen Direktors.