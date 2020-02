Wo beginnen große Sportkarrieren? Zum Beispiel in Honululu. Am Waikiki-Beach hüpft der 1950 in Kalifornien geborene Mark Spitz im zarten Alter von zwei Jahren zum ersten Mal in die Fluten. Er habe sich dabei angestellt, "als wollte er Selbstmord" begehen, berichtete seine Mutter Jahre später der Times. Trotzdem findet Spitz Gefallen daran, schon in Jugendjahren gelingen ihm zahlreiche Altersklassenrekorde. Seinen ersten Weltrekord schwimmt er 1967 im Alter von 17 Jahren über 400 Meter Freistil, im selben Jahr folgen noch mehr. Praktisch: Im kommenden Jahr stehen die Olympischen Spiele in Mexiko an.