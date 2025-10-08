Die Staatsanwaltschaft Hamburg will das Strafverfahren gegen den HSV-Profi Mario Vuskovic einstellen – aber nur gegen eine hohe Geldauflage. Bisher lässt sich der Fußballer nicht darauf ein. Landet der Dopingfall doch noch vor einem ordentlichen Gericht?

Am 11. November 2022 ging bei der Staatsanwaltschaft Hamburg eine Anzeige ein. Der Verdacht: ein Verstoß gegen das Anti-Doping-Gesetz. Solche Anzeigen erfolgen seit einigen Jahren fast automatisch, wenn eine Dopingprobe bei einem Spitzensportler in Deutschland positiv ausfällt. Damals war es eine Trainingskontrolle bei dem jungen kroatischen Fußballer Mario Vuskovic vom Hamburger SV, bei der im Labor die Substanz Erythropoetin identifiziert worden war – der Betrugsklassiker Epo.