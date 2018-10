6. Oktober 2018, 22:07 Uhr Mario Götze Fünf Monate gewartet

Als Götze eingewechselt wird, erhebt sich das Stadion. Als er trifft, flippen die Fans aus. Doch BVB-Trainer Favre räumt ihm keine gewachsenen Chancen auf Spielzeit ein.

Von Ulrich Hartmann, Dortmund

Etwas mehr als 76 Spielminuten musste Mario Götze warten, er saß auf der Bank. Dann wurde er eingewechselt. Borussia Dortmund lag 1:2 hinten gegen den FC Augsburg und benötigte dringend Hilfe. Götze schien wie dafür geschaffen in dieser 77. Minute um 17.04 Uhr an einem Samstag, an dem es fünf Monate und einen Tag her war, dass er zuletzt für den BVB in der Bundesliga und vor heimischem Publikum gespielt hatte. Die Fans im Stadion standen.

Drei Minuten später glich Dortmund durch Paco Alcácer zum 2:2 aus und in der 84. Minute erzielte Götze das Tor zur 3:2-Führung. Das Publikum flippte aus, Stadionsprecher Norbert Dickel verlangte brüllend drei Mal nach dem Namen des Torschützen, und wahrscheinlich musste ihm jemand das Mikrofon wegnehmen, sonst hätte er die restlichen zehn Minuten bis zum Schlusspfiff damit weitergemacht. Doch Götzes Comeback reichte noch nicht zum Sieg. Zwei weitere Treffer, je einer für Augsburg und Dortmund, bedeuteten am Ende ein 4:3 für den BVB, und der Mann des Tages war nicht mal Götze, sondern der dreimalige Torschütze Alcácer.

BVB-Trainer Favre räumt Götze hinterher keine gewachsenen Chancen auf Spielzeit ein

Götze nahm sich die Freiheit, nach dem Spiel alle Interview-Wünsche abzuwehren und sich wortlos auf den Beifahrersitz eines Shuttles zu setzen, das ihn aus dem Stadion fuhr. Am Sonntagabend wird Götze viel reden, wenn im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund der Film "Being Mario Götze" des Filmemachers Aljoscha Pause gezeigt wird, aber es heißt, Götze selbst werde dort nicht anwesend sein. Man muss also mit all dem Vorlieb nehmen, was er im Film so sagt.

Dortmunds Trainer Lucien Favre wollte Götze nach dem Spiel keine gewachsenen Chancen auf künftig mehr Kader-Nominierungen einräumen. Stattdessen betonte er einmal mehr, wie groß seine Auswahl in der Offensive sei und wie schwer es "alle Spieler" dort hätten, Einsatzzeiten zu bekommen. An Götze lobte er aber explizit, "wie positiv er immer war, wie gut er immer trainiert hat" und dass er immer "einhundert Prozent" gegeben habe. "Mario Götze hat eine phantastische Mentalität", sagte Favre.

Götze, 26, hatte das Spielfeld nach ausgiebigen Komplimenten seiner Mitspieler Arm in Arm mit seinem sechs Jahre jüngeren Bruder Felix verlassen, der für den FC Augsburg spielt und in der 62. Minute eingewechselt worden war. Glück und Unglück in der Familie Götze prägten das Wochenende. Nachdem Felix Götze neulich bei Augsburgs 1:1 in München getroffen und das Tor seinem Bruder Mario gewidmet hatte, traf nun erstmals seit acht Monaten auch Mario wieder, brauchte das Tor seinem Bruder Felix aber nicht zu widmen, denn das hätte ihn auch nicht getröstet.