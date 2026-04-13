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Marie-Louise Eta bei Union Berlin„Da muss man sich streckenweise schämen“

Lesezeit: 3 Min.

„Eine hochkompetente Führungspersönlichkeit“: Union Berlin kann die Kritik an der neuen Cheftrainerin Marie-Louise Eta überhaupt nicht nachvollziehen.
„Eine hochkompetente Führungspersönlichkeit“: Union Berlin kann die Kritik an der neuen Cheftrainerin Marie-Louise Eta überhaupt nicht nachvollziehen. Miguel Vidal/Reuters

Die Verantwortlichen von Union Berlin erklären die Beförderung von Marie-Louise Eta zur ersten Bundesliga-Cheftrainerin – und zeigen sich fassungslos über sexistische Kritik.

Von Sebastian Fischer

Beim 1. FC Union Berlin waren am Wochenende ein paar Nachtschichten nötig. Nicht nur für die sportliche Leitung des Bundesligisten, die am Samstag nach einer 1:3-Niederlage beim Tabellenletzten Heidenheim so spät die Trennung von Trainer Steffen Baumgart beschloss, dass die entsprechende Mitteilung kurz vor Mitternacht veröffentlicht wurde. Auch für die Mitarbeiter, die sich um die Accounts des Klubs in den sozialen Medien kümmern.

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