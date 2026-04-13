Beim 1. FC Union Berlin waren am Wochenende ein paar Nachtschichten nötig. Nicht nur für die sportliche Leitung des Bundesligisten, die am Samstag nach einer 1:3-Niederlage beim Tabellenletzten Heidenheim so spät die Trennung von Trainer Steffen Baumgart beschloss, dass die entsprechende Mitteilung kurz vor Mitternacht veröffentlicht wurde. Auch für die Mitarbeiter, die sich um die Accounts des Klubs in den sozialen Medien kümmern.