Für beide ist es der größte Erfolg ihrer Karrieren: Tatjana Maria und Jule Niemeier gewinnen ihre Achtelfinals in Wimbledon - und treffen nun in der Runde der letzten Acht aufeinander.

Jule Niemeier und Tatjana Maria haben ihren Sensationslauf beim Rasen-Klassiker in Wimbledon jeweils fortgesetzt und treffen nun im Viertelfinale aufeinander. Die 22 Jahre alte Niemeier setzte sich am Sonntag auf dem Centre Court in 76 Minuten gegen die Britin Heather Watson mit 6:2, 6:4 durch. Kurz zuvor bezwang die 34-jährige Maria die an Nummer zwölf gesetzte Lettin Jelena Ostapenko mit 5:7, 7:5, 7:5.

Die zweifache Mutter Maria wehrte im zweiten Satz zwei Matchbälle ab und holte sich nach 2:07 Stunden den größten Erfolg ihrer Tennis-Karriere. Auch Niemeier steht zum ersten Mal in ihrer Laufbahn bei einem Grand-Slam-Turnier unter den besten Acht.

Maria riss die Arme in die Luft, Tränen der Freude schossen ihr in die Augen. An einem denkwürdigen Achtelfinaltag hat die 34-Jährige ihre märchenhafte Wimbledonreise fortgesetzt und die nächste Favoritin aus dem Turnier geworfen. Beim 5:7, 7:5, 7:5 gegen Jelena Ostapenko wehrte sie mit großem Kämpferherz zwei Matchbälle ab und zog dank einer taktischen Meisterleistung ins Viertelfinale ein.

Marias Dank galt den "fantastischen Zuschauern", die ihr geholfen hätten, sich aus der scheinbar ausweglosen Situation zu befreien. "Sie waren immer da, und wenn sie an mich glauben, dann glaube ich auch an mich", sagte Maria. Die zweifache Mutter, die erst vor 15 Monaten ihre zweite Tochter zur Welt gebracht hatte, entnervte die Nummer 12 der Setzliste mit ihren unterschnittenen Vorhand- und Rückhandschlägen, die so tief auf Rasen abspringen.

So hatte sie vorher Sorana Cirstea (Rumänien/Nr. 26) und Maria Sakkari (Griechenland/Nr. 5) entzaubert. "Ich weiß, dass alle gestresst davon sind", hatte sie vor dem Duell mit Ostapenko gesagt. Der Slice, vor allem mit der Vorhand, ist aus der Mode gekommen, aber so, wie ihn Maria in diesen Tagen im All England Club spielte, ungemein effektiv. Ostapenko wusste, was auf sie zukommt, doch sie brauchte ein paar Minuten, um ein Gegenmittel zu finden. 3:1 lag Maria in Führung, dann wurde es ein Match.

Ostapenko, 25, mit all ihrer Power und dem Topspin in der Offensive, Maria defensiv stabil, lauernd und auf dem Weg ans Netz, wenn sich ihr die Chance bot. Während nebenan Stars und Champions - darunter auch Angelique Kerber - mit Geflüchteten, Heldinnen und Helden der Pandemie den 100. Geburtstag des Centre Courts feierten und Jule Niemeier auf ihr Match wartete, lieferten sich Maria und Ostapenko ein hochspannendes Duell.

Bei 5:6 leistete sich Maria eine kleine Schwäche, ein Doppelfehler bescherte Ostapenko den Satzball, den sie mit all ihrer Erfahrung in großen Matches nutzte. 2017 hatte sie überraschend in Roland Garros triumphiert, im selben Jahr das Viertelfinale von Wimbledon erreicht. 2018 kam sie sogar noch eine Runde weiter, ehe es stiller um die Lettin wurde. An diesem Sonntag, dem früheren Ruhetag in Wimbledon, der in diesem Jahr bei der 135. Auflage der Championships erstmals als offizieller Spieltag genutzt wird, trat sie laut, aggressiv und kraftvoll auf und zog im zweiten Satz auf 4:1 davon.

Maria hielt taktisch klug dagegen, kam heran, wehrte zwei Matchtbälle ab erzwang den dritten Durchgang, indem die Dramatik ihren Höhepunkt erreicht. Zunächst führte Ostapenko, doch Maria ließ sich nicht abschütteln, dann schlug die Deutsche, die längst mit ihrer Familie in Florida lebt, bei 5:4 zum Sieg auf - und Ostapenko kämpfte sich zurück. Ihre nächste Chance nutzte Maria. Die Reise geht weiter.