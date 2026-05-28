Im Mai hat die Süddeutsche Zeitung erstmals das Mindpop Festival veranstaltet. Zu Gast war auch die Läuferin und Influencerin Maren Schiller. Sie joggt gerne nachts zum Aufwärmen einen Marathon durch die Hauptstadt, um direkt danach am offiziellen Berlin Marathon teilzunehmen. Oder rennt eine Skisprungschanze hoch und macht beim „Last Soul Ultra“ mit, einem Wettbewerb, der erst endet, wenn keiner mehr übrig bleibt. Oder läuft das Berliner S- und U-Bahn-Netz ab. Ihre nächste Herausforderung: der Zugspitz-Ultra, 107 Kilometer und 5280 Höhenmeter in unter 27 Stunden. Ihr Motto: keine halben Sachen.