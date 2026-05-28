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Podcast-Sonderfolge „Und nun zum Sport“Laufen wie im Rausch: Extremsportlerin Maren Schiller

Und nun zum Sport – der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung  mit einer Sonderfolge vom Mindpop Festival mit Maren Schiller.
Und nun zum Sport – der Fußball-Podcast der Süddeutschen Zeitung mit einer Sonderfolge vom Mindpop Festival mit Maren Schiller. OH

Beim Sport kennt die Kreativität kaum mehr Grenzen. Worin besteht der Reiz? Wo lauern Gefahren? Live-Mitschnitt vom SZ Mindpop-Festival über den zunehmenden Hype ums Laufen und andere Sportarten.

Von Anna Dreher und Korbinian Eisenberger

Im Mai hat die Süddeutsche Zeitung erstmals das Mindpop Festival veranstaltet. Zu Gast war auch die Läuferin und Influencerin Maren Schiller. Sie joggt gerne nachts zum Aufwärmen einen Marathon durch die Hauptstadt, um direkt danach am offiziellen Berlin Marathon teilzunehmen. Oder rennt eine Skisprungschanze hoch und macht beim „Last Soul Ultra“ mit, einem Wettbewerb, der erst endet, wenn keiner mehr übrig bleibt. Oder läuft das Berliner S- und U-Bahn-Netz ab. Ihre nächste Herausforderung: der Zugspitz-Ultra, 107 Kilometer und 5280 Höhenmeter in unter 27 Stunden. Ihr Motto: keine halben Sachen.

Warum diese Extreme? Wie kommt Maren Schiller auf ihre Ideen? Welche Tipps hat sie? Wo lauern die Gefahren? Und wie erklärt sie sich den Hype um bestimmte Sportarten? Diese wie viele andere Fragen haben Anna Dreher und Korbinian Eisenberger an Maren Schiller gestellt. Das Live-Gespräch ist nun verfügbar als Podcast.

Der „Und nun zum Sport“ der Süddeutschen Zeitung erscheint immer montags. Sie finden alle Folgen auf iTunes, Spotify, RTL und allen anderen gängigen Podcast-Apps. Wie Sie unsere Podcasts hören können, erklären wir in diesem Text. Unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast. Die Redaktion dieses Podcasts erreichen Sie via podcast@sz.de.

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