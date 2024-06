Dass es eine sportliche Mission gefährden kann, wenn politische Debatten die Konzentration stören, können die Franzosen in der jüngeren Fußballgeschichte nachlesen – etwa bei den Deutschen und ihrem Armbindenfiasko in Katar. Aber es hilft ja nichts: Es geht um nicht weniger als um die Zukunft des Landes, seitdem der französische Präsident Emmanuel Macron vor gut einer Woche die Nationalversammlung aufgelöst und Neuwahlen für den 30. Juni und 7. Juli ausgerufen hat. Der ultrarechte, EU-kritische Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen war bei der Abstimmung zum Europaparlament die stärkste Kraft geworden, er liegt auch in den Umfragen für das Parlament in Paris vorne und strebt nach Regierungsverantwortung. Wie soll man sich da unpolitisch auf eine Europameisterschaft vorbereiten, wenn zu Hause der Anfang vom Ende eines Europas eingeläutet wird, wie Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé oder Marcus Thuram es kennen?

Jeden Tag setzt der französische Verband FFF in seinem EM-Quartier in Paderborn einen oder mehrere Nationalspieler aufs Podium, und anfangs haben sich die zur Lage der Nation Befragten noch in Allgemeinplätze gerettet. Ousmane Dembélé, geboren in der Normandie, Wurzeln in Senegal, Mauretanien und Mali, als Profi ausgewandert nach Dortmund und Barcelona und inzwischen bei Paris Saint-Germain zu Hause – Dembélé also war der Erste, der die Franzosen von Paderborn aus aufrief, zur Wahl zu gehen. Benjamin Pavard und Olivier Giroud schlossen sich an. Und am Samstag schickte der Verband dann Marcus Thuram zur Pressekonferenz.

Marcus Thuram, 26, ist der Sohn von Lilian Thuram, 52, Weltmeister von 1998, mit 142 Länderspielen lange Frankreichs Rekordnationalspieler – und ein brillanter Autor zum Thema Rassismus. Schon Lilian Thuram war während seiner aktiven Karriere einer der wenigen explizit politischen Fußballer Frankreichs gewesen – und hatte sich gegen die rechtsnationale Partei gewandt, die damals noch Front National (FN) hieß und von Marine Le Pens Vater Jean-Marie angeführt wurde. Einem Mann, der seinen Rassismus deutlich offener zur Schau trug, als es sich in der inzwischen gemäßigter auftretenden Sammlungsbewegung der Tochter noch geziemt.

Und nun: „Wie der Vater, so der Sohn“, schrieb die Tageszeitung Le Monde nach Marcus Thurams Auftritt. Die Sportzeitung L’Équipe titelte: „Rassemblement International“. Thuram hatte es jedenfalls nicht bei der Aufforderung belassen, dass die Französinnen und Franzosen wählen gehen sollten. „Die Situation ist traurig“, sagte er, „sie ist sehr ernst. Jeden Tag werden Botschaften transportiert, um dieser Partei zu helfen, durchzukommen.“ Als Bürger müsse man „täglich dafür kämpfen, dass der Rassemblement National nicht durchkommt“.

Berichten, wonach das Team einen gemeinsamen Aufruf plane, zur Wahl zu gehen, widersprach Thuram. „Ich bin nicht hier, um die Leute dazu zu zwingen“, sagte er, „wir sind in einem freien Land, und jeder tut, was er will und was er für richtig hält.“ Aber so viel dann schon: „Ich habe keinen Zweifel daran, dass jeder in der Gruppe meine Sicht der Dinge teilt.“ Einem Bericht der Zeitung Le Parisien zufolge wollen etwa 40 Mitglieder der französischen Delegation von der Möglichkeit Gebrauch machen, eine andere Person für die Stimmabgabe im Wahllokal zu bevollmächtigen. Wenn zu Hause abgestimmt wird, wollen Les Bleus ja unbedingt noch in Deutschland sein.

Während Vertreter linker Parteien Thurams Analyse am Wochenende begrüßten, verwahrten sich Leute vom RN dagegen, dass ein Fußballer den Sport „politisiert“. Ein Sprecher von Marine Le Pen ätzte bei X mit Verweis auf Kriminalität durch Migranten, der „Bürger Marcus“ habe nie ein Wort der Trauer geäußert, wenn „junge Opfer vom Abschaum abgeschlachtet“ worden seien. Man habe „genug von diesen privilegierten Oberlehrern, die die Franzosen für dumm verkaufen!“

Der französische Verband äußert sich ebenfalls – und legitimiert Thurams Botschaft

Am Sonntag antwortete der französische Verband selbst: „Seit Anfang der Woche wurden fast alle Spieler der französischen Nationalmannschaft (...) zu den Auswirkungen der Ergebnisse der Europawahlen befragt“, hieß es darin. „Jeder von ihnen konnte sich frei äußern, entsprechend seiner eigenen Überzeugungen und seiner eigenen Sensibilität.“ Man lege „großen Wert auf Meinungsfreiheit und Bürgerrechte“ und schließe sich „dem notwendigen Aufruf an, zur Wahl zu gehen“. Zugleich verwies der Verband auf seine „Neutralität als Institution“ und verwahrte sich gegen „jede Form von Druck und politischer Instrumentalisierung“ der Nationalmannschaft.

Einerseits ist das die Verschriftlichung einer Selbstverständlichkeit. Andererseits war es wenigstens eine Kleinigkeit mehr. In der Vergangenheit war es ein ungeschriebenes Gesetz, dass Nationalspieler sich nicht politisch äußern, sobald sie das Leibchen mit dem Verbandswappen tragen. Nun wird auch Thurams Botschaft durch die FFF legitimiert. Und klar ist auch: Die Nationalelf ist tatsächlich eine Art Rassemblement International, eine internationale Versammlung. Viele Spieler haben Wurzeln in den französischen Überseegebieten, den ehemaligen Kolonien Schwarzafrikas oder im Maghreb, heute leben sie in verschiedenen Ländern Europas, und am Montag um 21 Uhr spielen sie in Düsseldorf gegen Österreich.

Dass es auch einen Einfluss auf die Wahlen hat, wie sich die Équipe de France in den kommenden Wochen präsentiert, auf und neben dem Platz, davon darf man wohl ausgehen.