Borussia Mönchengladbachs Stürmer Marcus Thuram, 23, muss nach seiner Spuckattacke gegen Hoffenheims Stefan Posch lange pausieren. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes verurteilte den Franzosen am Montag zu einer Sperre von sechs Spielen. Das sechste Spiel wird bis zum 21. Dezember 2021 zur Bewährung ausgesetzt. Thuram soll zudem eine Geldstrafe von 40 000 Euro zahlen. Die Strafe gilt für Liga- und Pokalspiele. Der Angreifer ist damit auch am Dienstag (20.45 Uhr) in Elversberg nicht spielberechtigt. Trainer Marco Rose wollte ohnehin auf Thuram im Pokal verzichten.