Marco Rose übernimmt zur neuen Saison das Traineramt des englischen Premier-League-Klubs AFC Bournemouth. Er unterschrieb einen Vertrag bis 2029, wie der Tabellenachte mitteilte. Rose tritt die Nachfolge des Spaniers Andoni Iraola an, der seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängern wollte.

Damit kehrt Rose nach mehr als einem Jahr ins Trainergeschäft zurück. Der 49-Jährige war Ende März 2025 beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig von seinen Aufgaben entbunden worden. Sein Vertrag in Leipzig läuft Ende Juni aus, eine Ablöse ist deswegen nicht fällig. Vor seiner Zeit bei RB hatte Rose auch schon Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach trainiert.

Bournemouth darf aktuell auf eine Europacup-Teilnahme in der kommenden Saison hoffen. Der Verein ist punktgleich mit dem Sechsten Chelsea. Die Premier League wird aufgrund der Erfolge im Europacup nächste Saison fünf Vereine in der Champions League stellen. Iraola wird bei einigen Klubs als Trainer gehandelt – auch bei Bayer Leverkusen soll sein Name als möglicher Nachfolger von Kasper Hjulmand kursieren.