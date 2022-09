BVB-Kapitän Marco Reus knickt beim Revierderby-Sieg gegen Schalke um, muss mit der Trage vom Platz gebracht werden. Sein Trainer Edin Terzic will aber nicht an eine WM-bedrohende Verletzung glauben.

Von Freddie Röckenhaus, Dortmund

Mag sein, dass es nur das sprichwörtliche Pfeifen im Walde war, aber Edin Terzic war bemüht, die Verletzung von Marco Reus als überschaubar darzustellen. Von einer längeren Verletzungspause von Borussia Dortmunds Kapitän wollte Borussia Dortmunds Trainer nichts wissen: "Marco hatte ja schon öfter Verletzungen am Sprunggelenk. Wir hoffen mal das Beste." Terzic hatte nach Spielende von Vereinsarzt Markus Braun nur die erste Diagnose gehört: "Es sieht so aus, dass die Bänder verletzt wurden." Die pure Freude über den 1:0-Sieg gegen den ewigen Rivalen und Aufsteiger Schalke 04 wollte sich beim Trainer deshalb nicht recht einstellen. Die Dortmunder unter den 81 100 Zuschauern aber verfielen in die Derbysieg-übliche Ekstase. Das letzte Ruhrpott-Gipfeltreffen vor Stadion-Publikum fand vor drei Jahren statt.

Reus hatte sich in der 28. Minute nach einem fairen Zweikampf mit dem Schalker Florian Flick das rechte Fußgelenk unglücklich vertreten. Die Zeitlupenbilder zeigten das Umknicken mehr als deutlich. Reus hatte offenbar sehr starke Schmerzen, was aber bei Bänderverletzungen im Knie und im Sprunggelenk sehr oft vorkommt. Terzic wollte deshalb auf Nachfrage im Fernsehsender Sky eine mögliche Ausfallzeit für Reus von sechs bis acht Wochen nicht bestätigen: "Es ist nicht gesagt, dass es so lange dauert." Allerdings musste Terzics erklärter Lieblingsspieler auf einer Trage vom Spielfeld gebracht werden. Spieler versuchen das normalerweise unter allen Umständen zu vermeiden.

Bänderdehnungen und Bänderrisse gehören für Fußballer zu den häufigsten Blessuren. Die durchschnittlich erforderliche Pause liegt oft zwischen jenen sechs bis acht Wochen. Starke Schmerzen sagen dabei wenig über die Schwere der Verletzung aus. Bei Bänderverletzungen im Sprunggelenks-Bereich kann es auch zu weiteren Schädigungen kommen, etwa einem Riss des Syndesmosebandes. Selbst das würde aber Reus (33) noch nicht die Chancen nehmen, gerade noch rechtzeitig für die WM in Katar ab dem 20. November wieder einsatzfähig zu werden. Auch wenn es knapp werden könnte. Die anstehenden beiden Länderspiele der Nations League, gegen Ungarn und England (am 23. und 26. September), wird Reus aber mit großer Wahrscheinlichkeit nicht bestreiten können.

Reus hängt das Image eines tragischen Klassespielers an

Eine genauere Diagnose wird sich voraussichtlich erst nach einer Untersuchung im Magnet-Resonanz-Tomographen ergeben. Für diese muss die offenbar starke Schwellung in Reus' Fußgelenk aber zunächst abklingen. Deshalb wird man auf die Analyse wohl noch mehrere Tage warten. Für den BVB, aber auch für Reus persönlich, ist die Verletzung ein erheblicher Schlag.

Reus war zuletzt im August 2020 von einer längeren Pause zurückgekommen, und seitdem hatte er, bis auf kleinere Pausen, 105 Pflichtspiele binnen gut zwei Jahren absolviert. Reus war in der bisherigen Saison in bestechender Form. Noch am Mittwoch im Champions-League-Spiel bei Manchester City (das 1:2 verloren ging), hatte er seinem Mannschaftskollegen Jude Bellingham mit feinster Technik den Ball zum zwischenzeitlichen BVB-Führungstreffer aufgelegt. Am vergangenen Samstag hatte er gegen 1899 Hoffenheim das 1:0 erzielt. Es war das 61. Mal, dass er das im Fußball so wichtige erste Tor in einem Spiel machte.

Reus hat durch Verletzungen unter anderem das WM-Turnier 2014 verpasst, und damit auch den damals errungenen Titel der deutschen Mannschaft. Auch bei der EM 2016 fiel der gebürtige Dortmunder verletzt aus. Auf die coronabedingt erst 2021 statt 2020 ausgespielte EM verzichtete er freiwillig, um sich zu regenerieren und seine Energien und seine Einsatzfähigkeit für seine Vereinsmannschaft zu reservieren. Wegen der verpassten Turniere hängt Reus seit längerem das Image eines fast schon tragischen Klassespielers an. Auch deshalb wird jede Blessur bei ihm mit anderen Augen wahrgenommen.

Detailansicht öffnen Dortmunds Co-Trainer Sebastian Geppert (l) und Trainer Edin Terzic wussten genau, wie wichtig der Derbysieg gegen Schalke beim BVB ist. (Foto: David Inderlied/dpa)

Youssuffa Moukoko, 17, der für den erneut wirkungslosen Anthony Modeste, 34, aufs Feld gekommen war, gelang der Siegtreffer mit einem spektakulären Kopfball in der 79. Minute. Bis dahin hatte sich Schalke mit extrem defensiver Grundordnung erfolgreich gewehrt. Dann erging es den Schalkern ähnlich, wie es drei Tage zuvor den Dortmundern bei Manchester City gegangen war. Auch City war gegen den BVB erst in der 80. und 84. Minute die Wende gelungen. Moukoko bedankte sich beim Schicksal mit dem wohl längsten Torschrei der Welt. Und wünschte Reus alles Gute: "Er ist einfach unser Kapitän, ist er auf dem Platz, haben wir Selbstvertrauen."