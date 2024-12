„Schon verrückt, oder?“ So reagiert Marco Reus auf den Titel mit LA Galaxy in der US-Liga MLS. Es mag verrückt sein, und doch passt der Titel mit diesem Team zur Karriere des deutschen Dribblers.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

„Amazing!“ Marco Reus sagte dieses Wort immer wieder. Dass er mit Los Angeles Galaxy gerade die erste nationale Meisterschaft seiner Karriere gewonnen hatte: „Amazing.“ Diese Fans im Stadion – aufgrund des Reglements hatte Galaxy Heimrecht gehabt gegen die New York Red Bulls, und es war tatsächlich die Hölle los gewesen: „Amazing.“ Diese vier Monate seit der Ankunft aus Europa: „Amazing.“ Das Team, der Trainer und freilich die Physios, die sich in den Tagen vor dem Finale um seine Leiste gekümmert hatten: „Amazing.“ Reus drückte damit nicht nur seine Freude aus, sondern er zeigte, dass er in dieser kurzen Zeit bereits ein waschechter Angeleno geworden ist: Die Einwohner von LA sagen „amazing“ zu allem, das sie gut finden, den Grad ihrer Verzückung drücken sie durch die Länge des zweiten „a“ aus. Der Titel mit Galaxy laut Reus: „Amaaaazing“ – also: bockstark.