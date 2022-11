Von Ulrich Hartmann

"Das tut weh", sagte der Bundestrainer Hansi Flick am Donnerstagmittag in einem feierlichen Rahmen, in dem über Schmerzen und Enttäuschungen eigentlich nicht so viel gesprochen wird. Kadernominierungen für Europa- und Weltmeisterschaften und der Spieler Marco Reus - das ist allerdings eine ganz eigene, eine traurige Geschichte. "Wir hätten seine Qualität gut gebrauchen können", sagte Flick mit Blick auf die WM über den 33 Jahre alten Angreifer von Borussia Dortmund. Spätestens beim Konjunktiv und Flicks gesenkter Stimme war endgültig klar, dass Reus zum vierten Mal nach 2014, 2016 und 2021 ein großes Turnier verpassen wird.