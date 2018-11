11. November 2018, 15:25 Uhr Marco Reus Der Bundesliga-Spieler der Stunde

Marco Reus leitet beim 3:2-Sieg gegen den FC Bayern mit zwei Toren die Wende ein.

"Wir müssen auf dem Teppch bleiben", sagt der BVB-Kapitän über den Sieben-Punkte-Vorsprung auf München.

Von Carsten Scheele , Dortmund

Da war dieses Bild von Marco Reus, völlig durchnässt, aber glücklich vor der Gelben Wand. Die 35 000 Zuschauer auf der größten Stehplatztribüne Europas hatten gerade für den Anlass angemessenes Liedgut angestimmt, nach Gesängen über den aktuellen Tabellenplatz und den Meisterschaftsfavoriten ("nur der BVB") gingen die Fans zum dritten Lied über. Der Text war überschaubar kompliziert, ließ sich auch im Moment größter Glücksgefühle sicher schmettern. Er bestand aus zwei Worten: "Maaarco" und "Reeuuus".

Reus stand da, lauschte, nahm seine Hände, faltete sie vor den Mund. Ein Moment des stillen Genusses.

Reus, 29, ist gerade etwas mehr als bloß der Kapitän des Tabellenführers, der sich am Samstagabend endgültig in den Rang des Meisterschaftsfavoriten gespielt hat. Reus ist vermutlich gerade der Bundesliga-Spieler der Stunde: Zwei Tore im Spitzenspiel, beim rauschhaften 3:2 des BVB gegen die Bayern, mit acht Treffern liegt er in der Torschützenliste ganz vorne. Vor allem aber leitet er als Kapitän das in Teilen unerfahrene BVB-Ensemble furios durch die Saison. Qua Amt versuchte er am Samstagabend, die hereinstürzende Euphorie zu bremsen. "Wenn du sieben Punkte vorne bist, ist es klar, dass wir da oben sein wollen", sagte Reus im Sportstudio. Er sei "stolz auf die aktuelle Situation", aber mal ehrlich, es seien noch so viele Spiel zu spielen: "Also, auf dem Teppich bleiben."

Dabei hatte er selbst viel dazu beigetragen, dass die gesamte BVB-Familie an diesem Abend kollektiv ausrasten durfte. Da war dieser Ball von Lukasz Piszczek, den Reus in Minute 67 auf Höhe des Elfmeterpunkts volley nahm - ein kompliziertes Unterfangen, doch wenn einem so ein Schuss aktuell gelingt, dann halt Reus. Der hatte sich gedacht: "Entweder er geht auf die Südtribüne oder ins Tor." Weil es einfach läuft, rauschte der Ball ins Netz und veranlasste ein großes Boulevardblatt noch in der Nacht zur Frage: "Was macht diesen Reus zum besten Reus aller Zeiten?"

Dazu gibt es einige Hinweise, zum einen, und das sagt Reus selbst, sei er schlichtweg reifer geworden. 29 ist der Nationalspieler nun, er wird bald Vater - und darf nach einer oft zitierten Leidensgeschichte seit Anfang das Jahres endlich beständig gesund Fußball spielen. Auch hat Reus oft kundgetan, wie wohl er sich unter Trainer Lucien Favre fühlt, seinem alten Mentor aus Gladbacher Zeiten, den der BVB auch für ihn aus Nizza geholt hat.

Favre machte Reus zu seinem Kapitän, stattet ihn im Mittelfeld mit vielen Freiheiten aus. "Ich spiele auf der Position, auf der ich gerne spiele", sagte Reus, zentral hinter der Spitze. Und Favre vertraut Reus auch, wenn ihm etwas nicht gelingt. Das war auch gegen die Bayern so, zwischendurch hätte man es wohl sogar verstehen können, hätte Favre Reus rausgenommen. Diagnose: fehlende Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Schon nach zehn Minuten war er gänzlich frei auf Manuel Neuer zugelaufen, brachte am Ende aber nicht mehr als ein Schüsschen zustande. Nach rund einer Stunde stand er dann erneut zweimal völlig frei vor dem Bayern-Kasten, Neuer schon geschlagen. Beim ersten Schuss rettete Joshua Kimmich im Fallen vor der Linie (59.), der zweite verrutschte Reus auf Höhe des Elfmeterpunkts übel (65.).