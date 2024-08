Borussia Dortmund:Marco Reus wechselt in die USA

Der frühere Fußball-Nationalspieler Marco Reus setzt seine Karriere in den USA in der Major League Soccer MLS fort. Laut Transferexperte Fabrizio Romano wechselt der langjährige Profi des Bundesligisten Borussia Dortmund zum US-Club Los Angeles Galaxy. Der ablösefreie Deal sei abgeschlossen, nachdem die erste Vereinbarung im Juli bekanntgegeben worden war. Reus soll einen Vertrag bis Dezember 2025 plus Option auf Verlängerung erhalten. Der 35-Jährige werde in den kommenden Tagen zum Medizincheck und zur Vertragsunterzeichnung an die Westküste der USA fliegen.