Nachdem der Schreckmoment verdaut war, konnte es wieder um jenen Mann gehen, der auf den Punkt zur Weltmeisterschaft das vielleicht beste Super-G-Rennen seiner bisherigen Karriere zeigte. Marco Odermatt aus der Schweiz war als Favorit gestartet und fuhr durch die Tore mit einer Mixtur aus Risiko und Skigefühl, an der sich spätestens im Ziel erahnen ließ, dass dies das Goldrezept sein musste an diesem Freitagmittag. „Der Ski hat genau das gemacht, was ich wollte“, sagte Odermatt später dem ORF. Eine fast schon unheimliche Harmonie zwischen Fahrer und Piste war das, im Stadion lief nun Partymusik, eine Odi an die Freude.

Als bester Deutscher reiht sich Simon Jocher auf Rang 18 ein

Der 27-jährige Sieger nahm allein dem Zweiten Raphael Haaser eine Sekunde ab, eine Welt im Skisport. Und in der WM-Historie einen Vermerk wert, weil seit 34 Jahren kein Super-G-Weltmeister mehr mit so großem Vorsprung gewonnen hat. Noch weiter vorne lag 1991 der Österreicher Stephan Eberharter bei der damaligen Sonnen-WM in Saalbach, als sein Heimatland insgesamt elf Medaillen gewann, davon fünfmal Gold. Immerhin führt Österreich nach Renntag drei in Saalbach den Medaillenspiegel an, geteilt mit Italien und der Schweiz.

Der Norweger Adrian Smiseth Sejersted (+1,15), als Erster gestartet, holte Bronze, fünf Hundertstelsekunden vor Vincent Kriechmayr, der damit die dritte Heimmedaille knapp verpasste. Als bester Deutscher reihte sich Simon Jocher auf Rang 18 ein – mit beachtlicher Fahrt, weil er trotz Schmerzen nach einer Fersenprellung an den Start ging. „Es war einfach geil, wieder dabei zu sein.“ Rang 18 sei zwar nicht sein Anspruch, sagte der 28-Jährige, „aber mit dem Trainingsrückstand und dem Ausfall, den ich hatte, muss ich das jetzt so abnicken.“ Auf Rang 22 fuhr Jochers Teamkollege Romed Baumann, nicht minder beachtlich, mit 39 Jahren. Und Luis Vogt? Der Mann vom SC Garmisch habe „mehrere starke Prellungen, aber keine ernsthaften Verletzungen“, erklärte DSV-Sprecher Ralf Eder.