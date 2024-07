Erster Auftritt also von Léon Marchand bei diesen Olympischen Spielen in seiner Heimat Frankreich. Cool wirkte er vor dem Start, beim Einlaufen, fast unterkühlt, gefangen in seiner Konzentration. Welche Last muss das eigentlich sein, die dieser erst 22 Jahre alte Schwimmer da auf seinen Schultern trägt, kurz vor seinem Finale am Sonntagabend um 20.30 Uhr. Er ist ja eines der Gesichter Frankreichs bei diesen Spielen, er war es davor schon auf riesigen Postern. Und danach wollen die Gastgeber erst recht sagen, ah oui, dieser Marchand, c’est notre fils.

Ein Sohn der Nation also, der Leichtigkeit und Licht zurückbringt in diesen in jeder Hinsicht düsteren Zeiten. So will es die Olympia-Dramaturgie. Marchand hat den ersten Akt in diesem großen Theater nun nicht nur überstanden. Er hat ihn zu einem Ereignis werden lassen. Und das, noch bevor er sein 400-Meter-Lagen-Rennen mit einer überschäumenden Dominanz gewinnen sollte.

Überall hingen ja Frankreich-Flaggen, das Publikum sang die Marseillaise. Eine ergreifende Szene war das, selbst aus nichtfranzösischer Perspektive. Wie die Handylichter im Dunkel angingen. Wie immer wieder die Schlachtrufe ertönten: Allez les Bleus! Léon Marchand, Léon Marchand! Aus den meisten der fast 17 000 Kehlen. Es war eine Atmosphäre wie im Fußballstadion. Die Harfenspielerin, die zwischendurch für musikalische – und eher andächtige – Untermalung sorgen sollte, hatte es nicht leicht.

Marchand also, Bahn vier, in jener Disziplin, die nicht zu Unrecht als Zehnkampf des Schwimmens gilt. Denn Delfin, Rücken, Brust und Kraul, diese vier Schwimmarten können nur die Wenigsten vereinen.

Nach der Schmetterlingsstrecke lag er 0,34 Sekunden unter seinem eigenen Weltrekord, den er Michael Phelps bei der WM 2023 in Fukuoka entrissen hatte. Dann Rücken, Marchand dominierte das Rennen weiter, allerdings nun zwölf Hundertstel über dem Rekord. Danach Brust, bei jedem Zug ein schriller Schrei des Publikums, es tat in den Ohren weh. Knapp drei Längen Vorsprung hatte Marchand nun, beim Anschlag lag er wieder 0,04 Sekunden unter seiner Bestzeit. Schließlich Kraul. Schon vor der letzten Bahn wusste das Publikum, es wird Gold. Um 19 Hundertstel hatte er da sein bis dahin schnellstes 400-Meter-Lagen-Finale unterboten. Und dass es am Ende nicht ganz reichte für eine neue Bestmarke, hat vielleicht auch damit zu tun, dass er links und rechts von ihm längst keine Konkurrenten mehr sah. Sie alle waren Staffage. In 4:02,95 Minuten kam Marchand ins Ziel, nun hat er Phelps auf dieser Stecke auch den olympischen Rekord entrissen.

Der zweitplatzierte Japaner Tomoyuki Matsushita war fast sechs Sekunden langsamer. Sechs Sekunden! Der Deutsche Cedric Büssing hatte als Achter bei seinem Olympiadebüt fast 15 Sekunden Rückstand. So viel zum Spannungsbogen dieses Rennens. „Die Unterstützung des französischen Publikums war wirklich unglaublich. Ich versuche auch gar nicht erst, es zu ignorieren, sondern die Energie der Fans aufzunehmen und zu nutzen“, sagte Marchand später bei der Pressekonferenz, wo er mit einem dicken weißen Pullover auf dem Podest saß. Bloß nicht erkälten jetzt. Er sagte auch: „Alle meine Freunde waren da. Diese Nähe war wirklich schön zu spüren.“ Auch weil es ja seine Paradedisziplin gewesen sei, die er gleich zu Beginn dieser Spiele absolvierte – „da war der Druck, der auf meinen Schultern lastete, schon recht hoch“.

Wer gesehen hat, welche Masse an französischen Medien sich bereits bei den Weltmeisterschaften in Fukuoka um ihn scharte, der dachte damals schon, mon dieu, die Erwartungen sind nicht ganz klein. Dreimal Gold gewann er dort, auch deshalb wuchsen die Erwartungen bald bis in den Himmel hinauf.

Detailansicht öffnen „Da war der Druck, der auf meinen Schultern lastete, schon recht hoch": Léon Marchand, nun befreit von diesem Druck, nach seinem Goldrennen beim Bad in der Menge. (Foto: Sebastien Bozon/AFP)

Doch schon im Halbfinale hat er sich von der Anspannung gelöst, das Finale war dann, so wirkte es, reine Formsache, ein Pflichtsieg. Und dieser Erfolg soll erst der Anfang gewesen sein. Marchand hat noch vor, über 200 Meter Schmetterling zu starten, über die 200 Meter Brust, die 200 Meter Lagen, in der 4×200-Meter-Freistil-Staffel anzutreten. Viel mehr geht nicht innerhalb nur einer Woche, es ist ein unglaublich forderndes olympisches Programm. Das nächste Gold hat er längst im Blick.

Wie Marchands inzwischen sehr gut ausgeleuchteter Geschichte zu entnehmen ist, war damals nur schwer vorstellbar, dass der kleine Léon zu einem der Posterboys der Spiele werden könnte. Er galt eher als schmaler, stiller, leiser Junge, als er in Toulouse in der traditionsreichen Schwimmschule bei den Dauphins du TOEC seine ersten Bahnen zog. Zugleich hatte er die DNA eines Schwimmers. Seine Mutter und sein Vater waren beide Olympiateilnehmer, der Vater zudem WM-Zweiter über 200 Meter Lagen. „Er hatte den Auftrieb seiner Mutter, hoch und leicht auf dem Wasser. Und nach und nach entdeckte Léon die Aggressivität seines Vaters und seines Onkels. Denn die Marchand-Brüder konnte man im Wasser gut erkennen, sie ließen nichts unversucht“, sagte Peggy Dutilleux, seine erste Schwimmtrainerin, Le Monde.

Im Sommer 2021 zog Marchand in die USA, zum Team der Arizona State Sun Devils. Bob Bowman hatte sich seiner angenommen, die US-Trainerikone, die Michael Phelps mit 23 Goldmedaillen zum erfolgreichsten Olympioniken machte. Unter Bowman, dem strengen Schleifer, verfeinerte Marchand seinen Stil, seine Technik, die Kondition und Kraft. Und er wurde dort immer schneller.

Bei diesem rasanten Aufstieg bleibt wie bei allen anderen Athleten zu hoffen, dass Marchand nicht irgendwann auch der Gier nach Gold und dem Druck des Systems erlegen ist, nachhelfen zu müssen mit leistungssteigernden Mitteln. Das Dopingthema, das bei diesen Schwimmwettkämpfen vor allem die chinesischen Teilnehmer umweht, die 2021 positiv auf das Herzmittel Trimetazidin getestet, aber nicht sanktioniert wurden – es bleibt Teil dieser Sommerspiele.

Ansonsten steht die Prophezeiung von Frankreichs Chefcoach im Schwimmen, Denis Auguin, der bei der Weltmeisterschaft in Japan im vergangenen Sommer sagte: „In Paris kann Marchand vielleicht der wichtigste Sportler sein.“

Marchand selbst postete auf Instagram nach seinem Goldrennen ein blaues Herz, daneben stand: „Ein Traum ist wahr geworden. Merci Paris.“ Wobei sich eigentlich Paris bei ihm bedanken müsste.