Der brasilianische Ausnahmefußballer und langjährige Star von Real Madrid, Marcelo, beendet seine Karriere. „Meine Reise als Spieler endet hier“, sagte der 36-Jährige in einem bei Instagram veröffentlichten Video. „Aber ich habe dem Fußball weiterhin so viel zu geben. Danke für alles.“ Marcelo wechselte 2007 als 18-Jähriger zu Real. Mit den Spaniern gewann der Linksverteidiger fünfmal die Champions League und wurde sechsmal spanischer Meister. Insgesamt holte Marcelo 25 Titel mit den Königlichen. Für Brasilien nahm Marcelo an den Weltmeisterschaften 2014 und 2018 teil. Bei Olympischen Spielen gewann er 2008 die Bronze- und 2012 die Silbermedaille.