Mit vollem Schwung aufs Podest: Henrik Kristoffersen fährt in Sölden zum ersten Mal in seiner Karriere aufs Podest - mit den neuen Skiern seines alten Rivalen.

Österreichs Alpin-Heiliger Marcel Hirscher ist zurück im Weltcup, als Ski-Produzent - und lässt sein Wissen nun just seinem einstigen Dauerrivalen zugute kommen, dem Norweger Henrik Kristoffersen. Ob das auf Dauer gut geht? Der Auftakt in Sölden birgt schon mal Brisanz.

Von Johannes Knuth, Sölden

Die Stadionsprecher gaben ihr Bestes, aber es dauerte, bis die 14 500 Zuschauer im Zielraum so richtig mitmachten. Sie bedachten Henrik Kristoffersen mit zartem Applaus, als der Norweger sich auf die Söldener Gletscherpiste schob, erst mit jeder Zwischenzeit schwoll die Zuneigung an. Als Kristoffersen dann im Ziel eintraf, mit neuer Bestzeit, die ihm am Ende Platz drei in diesem Riesenslalom bescherte, da hätten ihn viele wohl noch nicht gleich eingebürgert, aber ein bisschen ließ der Jubel die milde Luft auf rund 2500 Metern schon vibrieren.

Man muss sich erst noch an dieses Skript gewöhnen: Dass Henrik Kristoffersen, der in Österreich viele Winter sparsame Zustimmungswerte genoss; der nach Niederlagen gegen Austrias Ski-Heiligen Marcel Hirscher im Ziel fluchte; den sie vor ein paar Jahren mit Schneebällen auf der Planai in Schladming bewarfen - dass dieser Kristoffersen sich nun die Skier jenes neuen Ausrüsters anschnallt, den sein ewiger Rivale gegründet hat. Und Österreichs Ski-Medien begleiten das natürlich in gewohnt tiefstapelnder Manier, die Salzburger Nachrichten befanden jetzt: Die ganze Sache habe "schon fast etwas von einer Hollywood-Geschichte".

In Woaheit ist es ja zumindest so: Ein bisschen Hollywood trägt der Alpinsport in Österreich eh immer in sich. Das gilt auch für die neue Allianz der beiden Überfiguren, das zeigte sich auch in Sölden.

Hirscher lebt seine Obsession nun neben der Piste aus

Die Skirennfahrer sind seit Jahren so gut, die Pisten so gleichmäßig präpariert, dass das Material immer wichtiger wird (und riskanter zu fahren). Manche Kenner sprechen gar von einer "Schlacht", bei der es noch ein paar Hundertstelsekunden herauszupressen gilt, indem man Skier, Schuhe, Bindung und Kanten perfekt abstimmt. Hirscher hatte das einst so manisch betrieben, dass er sich zwischen zwei Läufen schon mal neue Skier aus der Fabrik seines Ausrüsters kommen ließ. Die Obsession trieb ihn zu acht Gesamtweltcupsiegen, sie trieb ihn zugleich in die Ermattung. Dass er seine Tüftelei nun auslebt, indem er Skier produziert, ist nicht mal überraschend. Endlich, sagte er vor einem Jahr sinngemäß, könne er ein Modell selbst erschaffen, bis auf die letzte Faser. Frei übersetzt: ohne dass ein Ausrüster reinquatscht.

Das ging beim Firmennamen los, ein Verweis auf Hirschers niederländische Wurzeln (Van Deer heißt "Vom Hirsch(er)"), bis zum Personal. Der 33-Jährige warb in Toni Giger den einstigen Sportchef beim mächtigen Österreichischen Skiverband (ÖSV) ab, dazu viel Personal aus der Forschungsabteilung des ÖSV. Auch Vater Ferdinand, der zuletzt Österreichs Riesenslalomläufer vorangebracht hatte, ist wieder an Hirschers Seite: Der Ferdl, der die Karriere des Sohnes einst behutsam aufgebaut hatte - was früher dazu führte, dass sich Hirscher senior nicht an einen Tisch mit den ÖSV-Trainern traute, so sehr belächelten sie dessen Ansatz. Mittlerweile lacht niemand mehr. Vor allem nicht im ÖSV nach dem jüngsten personellen Aderlass.

Neue Hersteller brauchen oft Jahre, um sich auf dem Markt zu behaupten, die Ski-Produktion braucht große Hallen, versiertes Personal. Er wolle aber gar nicht so viele Modelle wie möglich verkaufen, sagte Hirscher zuletzt, sondern das tun, was er als Fahrer schon am besten konnte: Rennen im Weltcup gewinnen. Da hilft auch die eine oder andere alte Allianz: Das Red-Bull-Imperium, das viele Skirennfahrer unterstützt, mit eigenen Betreuern, Trainingszentren und auch mal einem Privatjet, stieg im Sommer bei Hirschers Firma ein, zu 50 Prozent. Das machte es leichter, eine weitere Skimarke samt deren Fabrik im Pinzgau zu übernehmen. Und nachdem die Neuen zunächst ein paar Piloten aus der zweiten Reihe angeworben hatten - den Briten Charlie Raposo, den Norweger Timon Haugan -, weckten sie sie das Interesse eines alten Bekannten.

Detailansicht öffnen Comeback in der Ski-Industrie: Marcel Hirscher, 33. (Foto: Imago)

Kristoffersen, 28, ist seit Jahren einer der Besten seiner Zunft, mit 28 Weltcup-Siegen und WM-Gold im Riesenslalom. Für einen, dem nachgesagt wurde, er werde nach Hirschers Abtritt im Gesamtweltcup dominieren, ist das nur vor allem: zu wenig. Nun sah er die Möglichkeit, endlich jene Betriebsgeheimnisse anzuzapfen, die ihm jahrelang zu schaffen gemacht hatten. "Es ist erstaunlich, auf welche Details man in dem Team fokussiert ist", sagte Kristoffersen in Sölden, "das ist ein anderer Planet. Jetzt verstehe ich langsam, wie es Hirscher zu acht Gesamtweltcupsiegen bringen konnte. Das macht es für einen Athleten ganz einfach." Auch wenn Kristoffersen sich im zweiten Lauf mit zwei dicken Fahrfehlern recht einfach eine Sekunde auf den Schweizer Marco Odermatt einhandelte, den Gesamtsieger im alten und Favoriten im neuen Winter. Und jetzt?

Die Mitbewerber gaben sich in Sölden gelassen, äußerlich. Nur wenige, wie der Österreicher Manuel Feller, gingen, nun ja, ins Detail: "Ich bin wirklich froh, dass Marcel dem Sport erhalten bleibt. Was mir aber wirklich auf den Sack geht, sind eure Fragen", sagte er den österreichischen Reportern. "Seit sechs Jahren rede ich nur über diesen Typen. Zuerst muss ich erklären, wie gut er ist. Dann, wie scheiße wir ohne ihn sind. Und jetzt auch noch, was er für Skier hat." Tatsächlich schauen sie im Alpinzirkus sehr genau hin, ob das gut geht: die Ehrgeizigsten, Akribischsten und Reichsten zu versammeln. Viel Wissen und Geld heißt auch, dass viele Menschen Einfluss nehmen werden.

Dass die Konkurrenz die Neuen ernst nimmt, spiegelte sich auch in einem pikanten Detail, das die französische Sportzeitung L'Équipe in Sölden ausgrub. Ein paar Service-Kräfte von rivalisierenden Marken, die ein Ski-Modell oft schon anhand der Form zuordnen können - was wäre das für eine Wette bei "Wetten, dass...?"! - sie spekulierten jedenfalls: Kristoffersens neue Skier in Sölden seien in Woaheit ein Modell von dessen altem Ausrüster gewesen, bloß neu lackiert. Solche Gerüchte waberten freilich schon zu Zeiten von Franz Klammer durch die Szene, wenn ein Athlet den Ausrüster wechselte; das gehört wohl zur psychologischen Kriegsführung. Van Deer ließ eine Anfrage zunächst unbeantwortet.

Einen Erfolg hat Planet Hirscher jedenfalls schon erreicht: Er ist wieder im Gespräch.