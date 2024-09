Offiziell gibt es noch keine Angaben über ter Stegens Verletzung, ein Statement der Katalanen wird heute erwartet. Spanischen Medienberichten zufolge erlitt ter Stegen einen Riss der Patellasehne. Damit ist die Saison für ihn voraussichtlich vorbei. Er flog auch nicht mit der Mannschaft zurück nach Barcelona, sondern sollte aus medizinischen Gründen „auf anderem Wege“ in die katalanische Hauptstadt transportiert werden. Ter Stegen hatte 2021 auf die Teilnahme an der Europameisterschaft verzichtet, um sich an der Patellasehne des rechten Knies operieren zu lassen.

Der Torwart verletzte sich am Sonntag offenbar bei der Landung, nachdem er eine Flanke abgefangen hatte. Er blieb unter Schreien am Boden liegen, ehe die Teamärzte herbeieilten. Flick sank sichtlich angefasst in seinen Stuhl. Erst Ende August war ter Stegen durch den Rücktritt von Manuel Neuer nach jahrelanger Wartezeit zur deutschen Nummer eins aufgestiegen.

Sportlich fand Barcelona unter dem früheren Bundestrainer nach dem Champions-League-Ausrutscher bei der AS Monaco (1:2) wieder in die Spur. Robert Lewandowski und Raphinha führten den Tabellenführer in Villarreal jeweils per Doppelpack zu einem überzeugenden Erfolg. Lewandowski verschoss überdies einen Foulelfmeter. Barcelona führt die Tabelle mit 18 von 18 möglichen Punkten an und hat einen Vorsprung von vier Zählern auf den Erzrivalen Real Madrid.