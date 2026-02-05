Wenn man nicht wüsste, dass ein Computerprogramm den Bundesliga-Spielplan erstellt, dann könnte man spätestens jetzt an den Einfluss höherer Mächte glauben. An diesem Sonntag begegnen sich der FC Bayern und die TSG Hoffenheim in der Münchner Arena, und wer es zugespitzt haben möchte, darf in diesem Spitzenspiel auch ein persönliches Duell erkennen. Manuel Neuer oder Oliver Baumann? Wer wird bei der WM im Sommer im Tor der Nationalmannschaft stehen?

Es gibt Fragen, die sich stellen, obwohl sie sich offiziell gar nicht stellen. Neuer ist aus dem DFB-Team zurückgetreten und erweckte zuletzt einigermaßen glaubwürdig den Eindruck, es bei dieser Entscheidung belassen zu wollen; und seit die Verantwortlichen des FC Barcelona die Verletzungsgeschichte(n) von Marc-André ter Stegen genutzt haben, um ihn aus dem Tor zu vertreiben, ist Baumann faktisch ohnehin der deutsche Nationaltorwart. Allerdings ist der Name Neuer so groß und der Name Baumann so klein, dass zuletzt schon wieder zahlreiche Spekulationen über die Besetzung des WM-Tors im Umlauf waren, und seit Donnerstag gibt es nun auch noch einen harten Fakt: Marc-André ter Stegen hat die Reise zum Turnier nach Nordamerika im Grunde selbst storniert.

Am vorigen Wochenende sei „das Schlimmste“ passiert, schrieb er auf seinen Social-Media-Kanälen, er werde „mehrere Monate“ ausfallen. Am Freitag wird der Torwart operiert; es soll sich dabei um eine Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel „unter Beteiligung der Sehne“ handeln, wie ein Eingeweihter sagt. Die exakte Ausfalldauer wird sich zwar erst nach der Operation abschätzen lassen. Aber selbst im Falle einer gerade noch pünktlichen Rückkehr wird es sich Bundestrainer Julian Nagelsmann kaum leisten wollen, das WM-Tor einem Keeper anzuvertrauen, der schon vor dieser Verletzung nur noch selten im Tor stand. Zum Erwerb von Spielpraxis hatte sich ter Stegen vom FC Barcelona extra an den FC Girona verleihen lassen.

Viele in der Branche gehen nun davon aus, dass Nagelsmann gar nichts anderes übrig bleibe, als Neuer wieder zur Nummer eins zu machen. Allerdings müsste Neuer das auch wollen, was nicht so sicher ist, wie alle vermuten. Der hohe Spiel- und Trainingsrhythmus beim FC Bayern setzt dem fast 40-Jährigen durchaus zu, noch hat Neuer kein Gefühl dafür entwickelt, wie er eine entsprechende Anfrage beantworten würde. So deutet im Moment einiges darauf hin, dass Oliver Baumann bei der WM das DFB-Tor bewachen wird. Wobei man selbstverständlich davon ausgehen darf, dass es nach dem Spiel am Wochenende wieder herrlich neue Debatten geben wird.