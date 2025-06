Der Wagen mit Chauffeur (jedoch ohne Mütze) stand schon bereit, doch Marc-André ter Stegen nahm lieber das Fahrrad, um den Weg aus dem Teamquartier zum Pressetermin zurückzulegen. 800 flache Meter quer durch das Adidas-Land in Herzogenaurach sind zwar keine lange Reise, aber die Wahl des Verkehrsmittels ließ sich im Zusammenspiel mit der Begrüßung an die Reporter schon als ein Zeichen fürs aufgeräumte Befinden deuten. „Schön, eure Gesichter wieder zu sehen“, rief ter Stegen den Reportern zu, die solche Begrüßungen nicht immer hören.

Im Lager der Nationalmannschaft in Herzogenaurach befindet sich ter Stegen zweifellos an exakt dem richtigen Ort, um die Laune zu heben. Hier ist er besser aufgehoben als an Bord einer Mittelmeerjacht, am Korallenstrand von Harbour Island oder als zu Hause in Barcelona, obwohl es dort bekanntlich auch nicht so schlecht ist. Doch dass er jetzt mitten im fränkischen Karpfenteichland sein darf, und dass ihm Julian Nagelsmann hier bereits öffentlich und unwiderruflich den Nummer-Eins-Status für die anstehenden Länderspiele bescheinigt hat, das versetzt den 33 Jahre alten Nationaltorwart erkennbar in Hochstimmung. Er hält es nämlich nicht für selbstverständlich, dass ihm die Ehre und das Privileg zuteilwerden – „die Rückendeckung ist spektakulär für mich“, bekannte er.

Der Bundestrainer hätte auch sagen können, dass ter Stegen erst mal Urlaub machen solle, damit er ausgeruht in die WM-Saison starten könne. Nagelsmann hätte auf die im vorigen September erlittene Verletzung verweisen können, mit deren Folgen sich ter Stegen bis weit in den Frühling hinein in zäher Aufbauarbeit hatte beschäftigen müssen. Stattdessen hat ihn der Coach nicht nur für die Nations-League-Endrunde berufen, sondern ihm auch den Einsatz in den Spielen gegen Portugal – am Mittwoch in München – und beim kleinen oder großen Finale am Sonntag versprochen, und dafür ist ihm ter Stegen ausgesprochen dankbar: „Ich weiß das zu schätzen. Das macht es leichter zurückzukommen.“

In Barcelona steht plötzlich eine zentrale Gewissheit seiner Torwartkarriere infrage: Will der Klub ihn loswerden?

Er weiß die Geste umso mehr zu würdigen, da sie in eine Zeit fällt, in der auf einmal eine zentrale Gewissheit seiner Torwartkarriere infrage steht. So viele Jahre hatte ter Stegen vergeblich versucht, das Tor der Nationalelf zu erobern, und jedes Mal, wenn ihm wieder Manuel Neuer vorgezogen wurde, konnte er sich damit trösten, dass ihn Neuer höchstwahrscheinlich nicht nach Spanien verfolgen wird und er weiterhin der unumstrittene Stammtorwart des FC Barcelona bleibt. Elf Jahre steht er bereits im Dienst der katalanischen Institution. Jetzt sieht es allerdings so aus, als hätten sich die Vorzeichen verdreht: Im Nationalteam hat ter Stegen seinen Rang als Hauptmann sicher, in Barcelona steht dagegen in Zweifel, ob er überhaupt im Klub bleibt.

Gerüchte, dass der FC Barcelona den 2018 erstmals als Kapitän amtierenden Torwart trotz langfristig gültigen Vertrags vor die Tür komplimentieren möchte, gibt es seit einigen Tagen. An die Stelle des altgedienten Deutschen soll angeblich Joan García, 24, vom Nachbarklub Espanyol treten. Einerseits weil er weniger kostet (ter Stegen verdient angeblich 16 Millionen Euro brutto jährlich), andererseits weil er sehr begabt und jünger ist. Darauf angesprochen, reagierte ter Stegen jetzt mit großer, vielleicht aber auch mit größtmöglicher Gelassenheit: „Ja, das ist eine Situation, die jetzt so entstanden ist“, erklärte er im Versuch, die besagte Situation in die Abteilung Alltägliches einzureihen: „Es ist so wie immer. Barça ist einer der größten Vereine der Welt, da gibt es nun mal Konkurrenzsituationen. Dass Barcelona immer versucht, sich zu verbessern, ist für mich klar.“

Schärft nach der schweren Verletzung wieder seine Reflexe: Marc-André ter Stegen in Herzogenaurach. (Foto: Daniel Karmann/dpa)

Über den Fall ter Stegen bräuchte kein spanisches Medium zu spekulieren, wenn der Trainer des FC Barcelona eine ebenso entschiedene Meinung zu dem Torwart vertreten würde wie der Trainer der Nationalelf. Doch das ist offenbar nicht der Fall, Hansi Flick hat kein öffentliches oder vereinsinternes Machtwort gesprochen, das ter Stegen vor den Gerüchten über die Abschiebepläne des Managements in Schutz nimmt. Dabei hätte Flick als hochverehrter Lehrmeister des spanischen Doublesiegers sicherlich das Standing, um die Klubführung zu überzeugen, seine Wunschlösung zu respektieren. Doch auf Hilfe von Barcelonas Trainer, zufälligerweise Nagelsmanns Vorgänger, kann ter Stegen bisher nicht zählen. Auch eine vertrauliche Absprache mit dem Landsmann hat nicht stattgefunden. Angeblich erwartet ter Stegen das auch gar nicht: „Wir haben nicht gesprochen in den letzten Tagen. Ich wüsste jetzt auch nicht warum und worüber wir reden sollten.“

Vorerst möchte sich Marc-André ter Stegen die gute Laune nicht verderben lassen, bis auf Weiteres lächelt er die Meldungen aus Barcelona beiseite, die vom Klub nicht widerlegt wurden, was wiederum nicht gerade von der Loyalität des Klubs zeugt: „Mit mir hat niemand gesprochen. Für mich hat sich die Situation nicht grundsätzlich geändert“, sagte er am Sonntag und erstellte unter Berufung auf die aktuell bestehenden Fakten eine mutige Prognose: „Ich weiß, dass ich nächstes Jahr in Barcelona bin. Ich freue mich extrem auf die nächste Saison, weil wir eine tolle Mannschaft haben, die jung, dynamisch und hungrig ist.“