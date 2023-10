Interview von Javier Cáceres

In der vergangenen Saison feierte der FC Barcelona eine Meisterschaft, die viele Experten dem deutschen Nationalkeeper Marc-André ter Stegen, 31, zuschrieben - kein Torwart der spanischen Liga kassierte weniger Gegentore (20 in 38 Spielen). Verglichen damit musste Deutschlands aktuelle Nummer eins in dieser Saison fast schon inflationär hinter sich greifen (zehn Gegentore in neun Spielen), aber auch damit gehört er zu den fünf besten Torhütern der Liga. Und: Er ist auf dem Weg, in Barcelona Kultstatus zu erreichen.