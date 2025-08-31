Zum Hauptinhalt springen

MarathonlaufFitwi 13. in Sydney

Der deutsche Rekordhalter Samuel Fitwi (Trier) hat beim Marathon in Sydney eine Top-10-Platzierung verpasst. Der 29-Jährige lief auf der hügeligen Strecke nach 2:10:30 Stunden auf Rang 13 ins Ziel, es gewann der Äthiopier Hailemaryam Kiros (2:06:06). Bei den Frauen triumphierte Olympiasiegerin Sifan Hassan (Niederlande) mit einer Zeit von 2:18:22 Stunden.

„Ich habe mich eigentlich gut gefühlt, aber bei Kilometer 30 bekam ich Probleme mit der Muskulatur im Oberschenkel“, sagte Fitwi, der im Vorjahr den deutschen Rekord auf 2:04:56 Stunden verbessert hatte, bei leichtathletik.de: „Ich stand kurz vor einem Krampf und musste das Tempo daher etwas reduzieren.“

