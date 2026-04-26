Sabastian Sawe wirkte so, als wolle er nicht mal den Hauch einer Sekunde verschenken. Weiter, immer weiter ging es im Höchsttempo durch die letzten Kurven im Herzen Londons und vor die majestätische Kulisse des Buckingham Palace. Ein wenig war Sawe zu diesem finalen Antritt gezwungen, weil er ein paar Sekunden hinter sich den kurz zuvor abgeschüttelten Äthiopier Yomif Kejelcha wusste. Aber zugleich hatte es den Anschein, als wolle er in diesem sporthistorischen Moment wirklich alles rauspressen, was ging. Und so zog der 31-jährige Kenianer durch, bis er kurz vor der Ziellinie die Arme ausbreitete – und bis auf der Anzeigetafel eine schier unglaubliche Ziffernkombination auftauchte.

1:59:30 Stunden. Das war Sawes Rennzeit an diesem Sonntagmittag nach 42,195 Kilometern. 1:59:30 Stunden – als erster Mensch war er in einem offiziellen Marathonrennen unter der magischen Zwei-Stunden-Marke geblieben und versetzte entsprechend alle in Verblüffung.

Weltrekord : Kenianer Sawe läuft Marathon unter zwei Stunden Der Kenianer Sabastian Sawe gewinnt den London-Marathon und bleibt als erster Mensch bei regulären Bedingungen unter der Zwei-Stunden-Marke. ...

„So etwas habe ich noch nie gesehen. Man würde sagen, das ist unglaublich, aber wir haben es gerade mit eigenen Augen gesehen“, staunte Steve Cram am BBC-Mikrofon – jener berühmte britische Mittelstreckler, Spitzname „The Jarrow Arrow“, der im Sommer 1985 innerhalb von nur 19 Tagen Weltrekorde über 1500 Meter, 2000 Meter und die Meile aufstellte. „Keiner von uns hätte jemals gedacht, dass wir das erleben würden, vor allem nicht in London. Ich habe gesagt, ich würde niemals jemanden einen Marathon unter zwei Stunden laufen sehen. Mir fehlen die Worte.“

Zwei Stunden im Marathon, das war ja tatsächlich eine der letzten ganz großen Schallmauern der Leichtathletik gewesen – und des ganzen Sports. Die 10,0 Sekunden über die 100 Meter hatten Armin Hary 1960 (handgestoppt) und Jim Hines 1968 (elektronisch) geschafft, eine Meile in vier Minuten 1954 Roger Bannister. 100 Punkte in einem Basketballspiel waren Wilt Chamberlain 1962 gelungen, und die 10,0 in einem Turnwettkampf Nadia Comaneci bei den Sommerspielen 1976. Und in diese Kategorie fallen nun auch Sawes 1:59:30 Stunden.

Der Parcours von London gilt nicht gerade als der bestgeeignete für große Rekordjagden

Jahrelang hatte man gedacht, die Zwei-Stunden-Marke im Marathon könne nie fallen. Aber dann kam so viel zusammen: die immer klarer auf Rekorde ausgelegte Streckenplanung, die Tempomacher, das Equipment, vor allem die Spezialschuhe, die immer federnder und leichter werden (und bei den Topleuten heute keine 100 Gramm mehr wiegen). Und, natürlich auch das, die umfassende grenzüberschreitende medizinische Nachhilfe, nachdrücklich dokumentiert bei einer Vielzahl von Weltklasseläufern oder auch der früheren Frauen-Weltrekordlerin Ruth Chepngetich, die als erste Frau unter 2:10 Stunden geblieben war.

Und trotzdem fiel die Zwei-Stunden-Marke nie. Wobei, einmal war sie durchaus unterboten worden, im Oktober 2019, von Eliud Kipchoge bei einem großen PR-Event. Dessen Rennen in Wien hatte mit einem Marathonrennen allerdings nichts mehr zu tun, sondern es ging da mehr um eine Art Laborversuch, der zwar in 1:59:40 Stunden endete, aber nicht in die amtlichen Rekordstatistiken einfloss. Der offizielle Weltrekord waren bisher jene 2:00:35, die Sawes Landsmann Kelvin Kiptum vor drei Jahren in Chicago erreicht hatte – Kiptum konnte danach keinen neuen Anlauf mehr unternehmen, weil er nur wenige Monate später bei einem Autounfall in seiner Heimat starb.

Aber nun kam dieses Fabelrennen von Sawe, obwohl der Parcours von London gemeinhin nicht gerade als der bestgeeignete für große Rekordjagden gilt. Doch an diesem Sonntag passte offenkundig alles, vom Start weg ging es rasant zu, der lange Zweikampf mit dem Äthiopier Kejelcha wirkte beschleunigend und der Rückenwind an der Themse tat sein Übriges – und so waren in Sawes Schlepptau noch zwei weitere Athleten schneller als damals Kiptum in Berlin: Kejelcha kam nach 1:59:41 Stunden ins Ziel, Jacob Kiplimo aus Uganda nach 2:00:28 Stunden. „Ich bin so glücklich. Das ist ein Tag, an den ich mich immer erinnern werde“, sagte Sawe.

Laufschuh-Experte im Interview : „Der Anteil der Knieverletzungen steigt mit diesen Schuhen signifikant“ Weltrekord in Berlin, Weltrekord in Chicago: Biomechanik-Professor Gert-Peter Brüggemann warnt vor den sogenannten Superschuhen, die längst auch bei Hobbyläufern begehrt sind – und präsentiert eine Alternative. SZ Plus Interview von Johannes Knuth ...

Der in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsene Kenianer ist in den vergangenen Jahren ziemlich rasch emporgeschossen in die Weltspitze, und das als vergleichsweise Spätstarter. Kiptum etwa war erst 23, als er seinen Weltrekord aufstellte, Sawe hingegen schon 27, als er erstmals Furore machte – wobei das streng genommen schiefging. Beim Halbmarathon in Sevilla 2022 sollte er bei seinem ersten großen internationalen Auftritt als Tempomacher fungieren, aber dann flitzte er in der Jahresweltbestzeit von 59:02 Minuten ins Ziel. Und kaum startete er auch im Marathon, war er auch da immer in vorderster Front zu finden.

In Valencia 2024 gelang ihm gleich in 2:02:05 Stunden der Sieg – womit er unter die Top Ten der schnellsten je gelaufenen Zeiten flutschte. Vier Monate später folgte der Triumph in London, noch mal fünf Monate später der in Berlin, beide Male nur unwesentlich langsamer als bei seinem Debüt. Spätestens seit diesem Doppelschlag im Vorjahr galt Sawe als der Mann, der die Zwei-Stunden-Marke knacken kann. „Ich bin seit mehr als 20 Jahren als Trainer in Kenia tätig, und als ich anfing, mit Sabastian zu arbeiten, wurde mir sofort klar, dass er nicht nur ein guter Athlet ist und einer der besten kenianischen Läufer ist“, sagte sein Trainer Claudio Berardelli dem Guardian. „Er ist ein Ausnahmetalent.“

Kenias Lauferfolge werden traditionell kritisch verfolgt. Schon seit Jahren weist das Land eine der dichtesten Dopingraten des Globus auf. Fast 150 kenianische Athleten hat der Leichtathletik-Weltverband im vergangenen Jahrzehnt suspendiert, er attestiert ein „extrem hohes“ Dopingrisiko. Und gleichzeitig war das Kontrollsystem im Land traditionell besonders schlecht. Die Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) erklärte die kenianische Anti-Doping-Agentur im Vorjahr für „non-compliant“. Die Missstände waren so groß, dass sogar ein Bann von kenianischen Sportlern für internationale Wettkämpfe im Raum stand.

Sawe selbst ist bisher nicht in Dopingfragen auffällig geworden, sein Trainer Berardelli schon. Er war 2016 in Kenia nach dem Anti-Doping-Gesetz angeklagt worden, nachdem die von ihm trainierte Spitzenläuferin Rita Jeptoo des Dopings überführt worden war. Er bestritt immer jede Schuld, und es kam auch noch nie zu einer Verurteilung. Sawe wiederum erklärte nach seinen Erfolgen im Vorjahr, er wolle dem Anti-Doping-System ganz viel Geld zur Verfügung stellen, damit er, sooft es geht, getestet werden kann.

Das offenbarte ungewollt Züge des Radsport-Heroen Lance Armstrong, der einst sein eigenes Testsystem installiert hatte. Und spätestens seit den Zeiten des Texaners, der mit seinen sieben Tour-Titeln auch eine besondere – wenn auch weniger markante – Marke durchbrochen hatte, weiß der Sport: Ob Schallmauern wirklich gefallen sind, offenbart sich bisweilen erst mit Verzögerung.