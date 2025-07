In Chicago lief für Ruth Chepngetich alles wie geplant: Beim Marathon im Oktober des vergangenen Jahres war die Kenianerin am Ende des Rennens die gefeierte Siegerin, mit neuem Weltrekord über 2:09,56 Stunden. Eine Zeit, die einer Demonstration glich, fast zwei Minuten unter dem alten Rekord von Äthopiens Tigst Assefa. Seitdem ist Chepngetich nur noch zwei Rennen gelaufen, eines erst in diesem Jahr. Was wohl vor allem damit zu tun hat, was die Integritäts-Agentur (AIU) des Leichtathletik-Weltverbandes am Donnerstag veröffentlichte: Chepngetich wurde Mitte März positiv getestet.