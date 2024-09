In knapp vier Wochen fällt der Startschuss zum 38. München Marathon am Hans-Jochen-Vogel-Platz im Olympiapark. Am Sonntag, 13. Oktober, wird dabei ein neuer Teilnehmerrekord erwartet. Rund 25 000 Läuferinnen und Läufer werden über die Distanzen Marathon, Halbmarathon, 10 Kilometer und Marathon-Staffel an den Start gehen. Bereits am Samstagnachmittag werden rund 2000 Kinder beim Mini-Marathon über drei Kilometer im Olympiapark am Start sein. Schon jetzt verbucht das Organisationsteam um Rennleiter Gernot Weigl einen deutlichen Anmeldeanstieg von rund 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.