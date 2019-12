Amanal Petros hat als erster deutscher Marathonläufer die Norm für die Olympischen Spiele 2020 unterboten. Der 24 Jahre alte Wattenscheider lief in Valencia bei seinem Debüt über die 42,195 Kilometer 2:10:28 Stunden und blieb damit 1:02 Minuten unter der geforderten Zeit. Petros setzte sich zudem auf Platz neun der historischen deutschen Bestenliste. Bei den Frauen haben bislang Melat Kejeta (Kassel/2:23:57) und Katharina Steinruck (Frankfurt/2:27:26) die Olympianorm geschafft. Kaan Kigen Özbilen (Türkei) unterbot in Valencia in 2:04:16 zudem den Europarekord von Mo Farah (Großbritannien/2:05:11), bei den Frauen siegte die Äthiopierin Roza Dereje (2:18:30).