Am 4./.5. Juli lädt die SZ zum Minutenmarathon. In dieser Übersicht finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen

Was ist der Minutenmarathon?

Beim kürzesten Marathon der Welt laufen Sie keine Distanz, sondern genau 42,195 Minuten. Diese Zahl beschreibt beim klassischen Marathon die Entfernung, die zurückgelegt werden muss. Beim Minutenmarathon beschreibt sie die Dauer des Laufs: Sie laufen 42:195 Minuten am Stück und messen die Strecke, die Sie dabei zurücklegen.

Für welche Läufer-Typen ist der Minutenmarathon geeignet?

Der Minutenmarathon ist das perfekte erste Rennen für Laufeinsteiger*innen. Trainieren Sie mit unserem Minutenmarathon-Laufnewsletter acht Wochen ihre Ausdauer und nehmen Sie am Ende an unserem virtuellen Lauf-Event teil: Am Wochenende 4./5. Juli findet der erste virtuelle Minutenmarathon statt. Wenn Sie schon ambitionierter unterwegs sind, bietet Ihnen der Newsletter zwei Zielzeiten: Trainieren Sie mit uns auf sieben Kilometer und wenn Sie richtig fit sind, absolvieren Sie in 42,195 Minuten sogar 10 Kilometer.

Woher kommen die Trainingspläne?

Wir haben die Trainingspläne erstellt und verschicken Sie wöchentlich. Im Gespräch mit Lauf-Coach Michael Arend haben wir die Trainingspläne geschärft und verbessert. Bestellen Sie die Pläne hier im Newsletter.

Wie nehme ich am Minutenmarathon teil?

Wann, wo und wie Sie Laufen ist Ihre Sache! Messen Sie an einem der beiden Tage (4./5.7.) einen Lauf von 42:195 Minuten auf ihrer Laufuhr oder in einer Laufapp und schicken Sie anschließend ein Beweisbild. Dabei spielt es keine Rolle, wo Sie laufen oder wann Sie starten. Wichtig ist nur, dass Minutenmarathon-Läufer*innen digital verbunden sind. Dafür nutzen wir den Hashtag #minutenmarathon in allen sozialen Netzwerken.

Ist es gefährlich zu laufen? Sie sollten in Zeiten der Corona-Gefahr beim Laufen auf Abstand achten - raten Experten.

Ich habe die ersten Folgen des Newsletters verpasst, kann ich dennoch mitlaufen?

Auf jeden Fall. Auf der Themenseite Minutenmarathon finden Sie alle relevanten Informationen.