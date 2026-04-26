Samuel Fitwi ist beim Hamburg-Marathon die bislang zweitbeste Zeit eines deutschen Athleten gelaufen. Trotz seiner persönlichen Bestleistung verpasste der 30-Jährige aus Rheinland-Pfalz den zweiten deutschen Sieg bei dem Laufspektakel in der Hansestadt seit Jörg Peter 1991. Bei der 40. Auflage kam Fitwi als Zweiter nach 2:04:45 Stunden ins Ziel und verbesserte seine Bestmarke um elf Sekunden. Zudem erreichte er den ersten deutschen Podestplatz seit Carsten Eich, der 1999 ebenfalls Zweiter geworden war.