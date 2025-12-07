Der WM-Zweite Amanal Petros hat beim Valencia-Marathon den deutschen Rekord pulverisiert. Nicht einmal drei Monate nach seiner Silbermedaille bei den Titelkämpfen in Tokio lief er in Spanien 2:04:03 Stunden und kam damit auf den zweiten Platz hinter dem Kenianer John Korir. Petros verbesserte die bisherige Bestmarke seines Landsmannes Samuel Fitwi, die dieser vor etwa einem Jahr ebenfalls in Valencia aufgestellt hatte, um 53 Sekunden. Eine persönliche Bestzeit lief auch Hendrik Pfeiffer (2:06:46 Stunden), der damit Elfter wurde, Fitwi (2:07:01 Stunden) belegte als drittbester Deutscher den 13. Platz.