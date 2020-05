Der Boston-Marathon ist erstmals in seiner Geschichte abgesagt worden. Die 124. Auflage des Traditionsrennen sollte ursprünglich am 20. April gestartet werden, wurde wegen der Corona-Krise dann auf den 14. September verlegt, ehe am Donnerstag die Absage erfolgte. Die USA sind von der Pandemie weltweit am stärksten betroffen. Nach Angaben der Organisatoren soll in diesem Jahr eine "virtuelle Veranstaltung" stattfinden: Alle Teilnehmer, die nachweislich 42,195 Kilometer alleine gelaufen sind, sollen eine Finisher-Medaille erhalten. Im April 2021 ist wieder eine vollwertige Auflage geplant.