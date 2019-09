Berlin (dpa) - Kenenisa Bekele will beim 46. Berlin-Marathon seine Favoritenstellung eindeutig untermauern. "Ich werde ihnen den Weg zeigen", sagte der 37-jährige Äthiopier über seine direkten Konkurrenten Berhanu Legese und Leul Gebrselassie (beide Äthiopien) am Freitag in Berlin. Der dreimalige Olympiasieger peilt am Sonntag seinen zweiten Sieg nach 2016 an.

Bei dem traditionsreichen Rennen auf den 42,195 Kilometern durch die deutsche Hauptstadt sind weitere Weltklasseläufer wie Guye Adola und Sisay Lemma bei den Männern vertreten. Die Stars bei den Damen sind Meseret Defar (Äthiopien), Gladys Cherono (Kenia) und Ex-Weltmeisterin Mare Dibaba (Äthiopien).

Einen erneuten Weltrekordversuch halten die Läufer nach dem sensationellen Vorjahresrekord von Eliud Kipchoge (2:01:39 Stunden) jedoch für unrealistisch. "Es ist natürlich nach so einem Fabelweltrekord schwierig, da eine Schippe draufzulegen und deswegen haben wir von dem Thema Weltrekord in diesem Jahr Abstand genommen", sagte der sportliche Leiter der Veranstaltung, Mark Milde. Stattdessen liege die Marschrichtung im Bereich von 2:03:00 Stunden. Kipchoge selbst verzichtet in diesem Jahr auf einen Start in Berlin und will dafür bei einem weiteren Lauf unter Labor-Bedingungen erstmals unter der Zwei-Stunden-Grenze bleiben.

Bei den deutschsprachigen Marathonläufern wollen sich Philipp Pflieger und der Österreicher Valentin Pfeil in Berlin für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio qualifizieren. "Ich glaube, dass die Trainingswerte darauf hindeuten, dass ich Bestzeit laufen kann", sagte Pflieger. Für die Qualifikationsnorm, die bei 2:11:30 Stunden liegt, müssen sowohl Pflieger (2:12:50), als auch Pfeil (2:12:55) ihre persönlichen Bestzeiten knacken.