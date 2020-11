Argentiniens Fußball-Legende Diego Maradona geht es nach einer Operation wegen einer Gehirnblutung wieder besser. Nach dem Eingriff, der wenige Tage nach seinem 60. Geburtstag erforderlich war, ist der Patient auf dem Weg der Besserung: "Diego hat den Eingriff sehr gut vertragen, er ist wach. Es ist alles sehr gut", sagte Leibarzt Leopoldo Luque in einer Klinik in La Plata. Maradona sei an einem subduralen Hämatom, einer Blutung zwischen harter Hirnhaut und Gehirn, operiert worden. Auch Maradonas Sprecher gab Entwarnung: "Alles lief wie geplant."

Die Operation, an der mehrere Ärzte beteiligt waren, habe etwa 80 Minuten gedauert, berichtete Mediziner Luque. Sie sei nicht sehr kompliziert gewesen, "aber es war ein neurochirurgischer Eingriff." Wann der Weltmeister von 1986 entlassen werden könne, sei offen, zuvor müsse die angelegte Drainage entfernt werden.

Luques Bulletin wurde begleitet von Applaus und Jubel Dutzender Fans, die stundenlang vor der Klinik um ihr Idol bangten. Viele trugen Trikots der argentinischen Nationalelf mit Maradonas Rückennummer "10" oder von dessen Heimatvereins Boca Juniors. Andere hielten Fahnen mit Maradonas Konterfei hoch.