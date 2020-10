Von Jonas Beckenkamp

Der große Diego Armando Maradona hat einst in Meppen gespielt, an diese Geschichte kann man sich jetzt wieder mit wohligen Gefühlen erinnern. Meppen, das ist tiefste Fußballprovinz, wer in Meppen war, war überall. Glamourös ist zwar anders, aber Job ist eben Job - und so musste die berühmteste Nummer Zehn der Geschichte damals mit dem FC Barcelona für einen Freundschaftskick ins Emsland. Maradona war 21, es war das Jahr 1982 und es war sein erster Auftritt für Barça.

Wer sich näher mit ihm beschäftigt (oder damals beim 0:5 dabei war), wird die Geschichte kennen. Man kennt ja überhaupt viele Geschichten von diesem Menschen, der schon sein ganzes Leben zwischen Kunst und Irrsinn hin- und herdribbelt. Maradona, die Hand Gottes, Gefeierter und Gescheiterter, was gibt es über Argentiniens Nationalheiligtum eigentlich noch zu erzählen - jetzt, wo er 60 wird? Vielleicht sollte man einfach froh sein, dass er noch da ist, nach allem, was er durchgemacht hat. Okay, ein bisschen was gibt es schon zu sagen.

Über Bilder zum Beispiel, jene Sequenzen im Kopf, die sofort gute Laune machen. Vom rasenden Lockenkopf in den 80ern, von seinen Haken, seinem Instinkt, seiner Dynamik. Seinen endlosen Läufen vorbei an den Raubeinen der Fußballwelt. Ein Mensch, der so begnadet gut kicken konnte, wie fast keiner bevor. Pelé? Ja mei, auch gut. Vielleicht sogar noch eine klitzekleine Nuance glanzvoller, wer vermag das heute zu beurteilen. Pelé jedenfalls ist soeben 80 geworden, die Helden des Fußballs ergrauen langsam. Beckenbauer? Andere Zeit, andere Position, anderes Flair. Messi? Ein kleiner Riese ohne Chancen auf einen WM-Titel. 2022 wäre er 35 - und Argentiniens Nationalteam ist nicht mehr so gut wie zu Maradonas Zeiten.

Maradona hat es sogar geschafft, ein paar Pirouetten um den Tod zu drehen. Es ging ihm mehrfach so schlecht, dass er im Blitzlichtgewitter vom Krankenwagen abtransportiert wurde. Er hat sich viel erlaubt, manche finden: zu viel. Unvergessen, wie er mit einem Luftgewehr auf Journalisten schoss, die sein Anwesen belagerten. Wie er bei der WM 2018 in Russland bei Spielen seiner Argentinier taumelnd auf der Tribüne umherpolterte - ein Rückfall in die Drogensucht, so die Vermutung. Es gab Videos vom schnapstrinkenden Diego in einem Flugzeug, im Hintergrund ein Sack mit weißem Pulver.

"Auf dem Platz wird das Leben unwichtig. Die Probleme, all das wird unwichtig", sagte Maradona in der sehenswerten Dokumentation "Diego Maradona" von Regisseur Asif Kapadia. Sein Werdegang ist viel beschrieben, viel besungen und belächelt - und noch immer fühlt es sich ein wenig voyeuristisch an, ihm beim Eskalieren zuzusehen. Viel größeren Spaß macht es eigentlich, sich ihn als Fußballer von damals anzuschauen. Auf dem Platz war Maradona eine solche Wucht, dass man es via Youtube kaum begreifen kann.

In Barcelona, wo er getreten wurde, dass es heute rote Karten hageln würde. Und vor allem später in Neapel, wo heute noch Häuser mit seinem Konterfei angemalt sind. Oh Mamà Mamà Mamà, Oh Mamà Mamà Mamà, Sai perchè mi batte il Corazon, Ho visto Maradona, Ho visto Maradona singen sie bis zu dieser Zeit in einer herrlichen Vermischung von Italienisch und Spanisch. Maradona hat Napoli, die geschmähte "Kloake Italiens", zur Meisterschaft geführt. Er allein. Das ist, als würde heutzutage einer vom HSV den HSV höchstselbst zum Titel schießen.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Wer mag, findet den ganzen Wahnsinn in Videos. Es gibt eines von seinem Aufwärmprogramm beim Uefa-Cup-Spiel in München. Halbfinale. 1989. Maradona tüddelt ein bisschen herum, der Ball fällt einfach minutenlang nicht zu Boden. Der Rest des Teams - alle mit gefährlichen Bärten und Haaren wie Holzbalken - macht Stretching. Maradona macht Hacke-Spitze-einszweidrei. Aber ohne jede Spur von Überheblichkeit, sondern eher wie ein Designer: Form follows function. Bei ihm sieht es natürlich aus, so wie es später auch bei Zinedine Zidane normal aussah, wenn er eine seiner Drehungen machte. Alles zweckgerichtet, um sich irgendwo durchzuquetschen.