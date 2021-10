Von Sven Haist, London

Ein Pokalsieg ist Ole Gunnar Solskjaer als Trainer von Manchester United bislang verwehrt geblieben. Obwohl der Norweger, der im Verein sehr geschätzt wird, während seiner dreijährigen Wiederaufbauarbeit die Scherben seiner prominenten wie umstrittenen Vorgänger Louis van Gaal (2014 bis 2016) und José Mourinho (2016 bis 2018) weitgehend aufgelesen hat, war es nach wie vor nur van Gaal (im FA Cup) und Mourinho (League Cup, Europa League) vergönnt, die Klubvitrinen mit prestigeträchtigen Trophäen zu befüllen, seit sich Uniteds Ewigkeitschef Alex Ferguson vor acht Jahren in den Ruhestand verabschiedet hat.

Und Solskjaer? Der hatte der Galerie seines titellosen Wirkens im Sommer erst eine Niederlage im Elfmeterschießen gegen den FC Villareal hinzugefügt. Und nachdem sich seine Auswahl unlängst ein kapitales 0:5 gegen den Erzrivalen FC Liverpool leistete, muss der 48-Jährige auf der Insel plötzlich die Böswilligkeit über sich ergehen lassen, dass seine bislang ausgebliebene Entlassung zu einem seiner größten Erfolge umgedeutet wird.

Trainer Solskjaer taumelt bei Manchester United

Kaum eine Stunde vergeht in diesen Tagen, ohne dass Reporter und Experten die Zukunft des taumelnden Solskjaer ausleuchten. Sein kostspielig zusammengeschweißtes Team habe sich in dieser Saison in Summe überwiegend schwächer präsentiert, als es die Qualität der einzelnen Spieler vermuten lässt, so lautet einer der Hauptanklagepunkte.

Der Vorwurf der Konzeptlosigkeit begleitet den früheren Klubangreifer schon durch seine ganze Amtszeit, aber die offensichtlichen taktischen Mängel konnten seine Spieler oft mit Moral und Geschlossenheit kompensieren. Das Betriebsklima ist wohl mitunter einer der Gründe, weshalb der zwölfköpfige Vorstand um den scheidenden Geschäftsführer Ed Woodward und die US-amerikanische Eigentümer-Familie Glazer bis zuletzt einer nostalgischen Vorstellung aufsaß: dass Solskjaer, der die ruhmreiche Vergangenheit des Vereins mitverantwortet hat, den Klub auch in eine glänzende Zukunft führen könne.

Erst im Sommer hatte Manchester den Vertrag des Trainers vorzeitig bis 2024 verlängert. Selbst nach der schweren Niederlage gegen Liverpool händigten die Bosse ihm eine Bewährungsfrist aus, fürs Ligaspiel bei Tottenham Hotspur an diesem Samstag. Die Verantwortlichen wirken überrumpelt von der plötzlichen Not, nach einem Nachfolger fahnden zu müssen. Eigentlich hielten sie das hauptsächliche Problem der Vorsaison für überwunden: die zehn nicht gewonnenen Liga-Heimspiele im Old Trafford, in denen das Team oft ratlos wirkte, wenn es selbst die Initiative zu ergreifen hatte. Aber dafür hatte man vor der Saison ja kurz vor Toresschluss den Ausnahmestürmer Cristiano Ronaldo verpflichtet. Dabei legte dessen Rückkehr an alte Wirkungsstätte, nach zwölf Jahren, erst so richtig die Schwachstellen des Rekordmeisters offen.

Wie bei so vielen Zukäufen nach Fergusons Abschied schien für United auch in diesem Fall wieder das Geschäft im Vordergrund zu stehen. 15 Millionen Euro entrichtete der Verein an Juventus Turin, aus einer Motivlage heraus, die sich aus finanziellem Kalkül, dem Streben nach Aufmerksamkeit und der Hoffnung auf einen Coup nährte. Sinn und Unsinn des Transfers?

Waren offenbar nachrangig. Der auf zwei Jahre angesetzte Vertrag macht Ronaldo mit einem Grundgehalt von geschätzten 60 Millionen Euro zum bestbezahlten Spieler der Premier League. Entsprechend stand der fünfmalige Weltfußballer in seinen neun Pflichtspielen acht Mal in der Startelf. Als er gegen den FC Everton mit einem Bankplatz vorlieb nehmen musste, sorgte das umgehend für Gesprächsstoff.

Jadon Sancho wurde mit großen Versprechungen aus Dortmund nach Manchester gelockt - bislang kommt er kaum zu Einsätzen

Der Portugiese beansprucht, trotz seines Alters von 36 Jahren, nach wie vor die Position des Mittelstürmers ausschließlich für sich. Das schmälert nicht nur die Einsatzzeiten der Mitspieler im üppig ausgestatteten Angriff - es verschiebt auch die etablierte Spielstrategie. Uniteds Kontertaktik, ausgerichtet auf die pfeilschnellen Angreifer Marcus Rashford, Mason Greenwood und Anthony Martial sowie Passgeber Bruno Fernandes, stottert jetzt mit Ronaldo, der sich meist zurückfallen lässt. Dessen Ausdauer lässt ständige Laufduelle dann doch nicht mehr zu. Das überträgt sich auch auf die defensive Mitarbeit: Die Statistik hat Ronaldo kürzlich als den Angreifer mit dem geringsten Engagement bei gegnerischem Ballbesitz ausgewiesen.

Dieses Defizit verstärkt den ohnehin nicht ausgeprägten Fleiß von Uniteds Offensive, sich dem Aufbauspiel des Gegners mit Intensität in den Weg zu stellen; bisweilen befeuert durch Solskjaers sparsam wirkendes Coaching. Solskjaer wiederum fällt es bei seinem ersten Aufenthalt als Trainer bei einem Eliteklub offenkundig schwer, das Spiel mit dem Ball zu verbessern - und dieses mehr auf Ronaldo auszurichten (der seit über einem Monat in der Liga übrigens nicht mehr getroffen hat). Dafür fehlt jedoch vor der Abwehr ein versierter Ballverteiler, den United seit dem Rückzug des Mittelfeldmanns Michael Carrick vor vier Jahren vermisst. Und das, obwohl der Klub seitdem eine Dreiviertelmilliarde Euro für Transfers ausgab.

Die Investitionen in neue Spieler, die den Kader stärken sollten, scheinen ihn nun also zu schwächen - auch, weil das Überangebot an Offensivkräften für Unzufriedenheit sorgt. Der mit großen Versprechungen von Borussia Dortmund angelockte Jadon Sancho will sich bei United auch fürs englische Nationalteam aufdrängen.

Der 21-Jährige kam bis zuletzt aber nur zu drei Startelfeinsätzen in neun Ligaspielen. Ähnlich ergeht es dem niederländischen Spielgestalter Donny van de Beek, 24, der insgesamt sechs Minuten auf dem Platz stand. Auch der von seiner Leihe bei West Ham zurückgekehrte Jesse Lingard, 28, sowie die Routiniers Juan Mata und Edinson Cavani, deren Verträge United zuletzt um ein Jahr verlängerte, dürfen bloß sporadisch mitwirken.

Dass Solskjaer all diese schwelenden Konflikte bald austreten kann, ist kaum zu erwarten. Lediglich fünf Tage blieben ihm, um das Liverpool-Debakel aufzuarbeiten. Für die Partie in Tottenham bleibt da fast nur die Hoffnung auf: Cristiano Ronaldo.