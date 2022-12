Von Christof Kneer

Wenigstens das, dachte sich Hasan Salihamidzic an diesem Tag im Mai. Soeben hatten die Münchner bekannt gegeben, dass sie den Vertrag mit Manuel Neuer um ein weiteres Jahr verlängert hatten, von Juni 2023 bis Juni 2024. Für den Sportvorstand Salihamidzic verhieß das eine kurze Atempause. Es war ja turbulent genug in seinem Sportvorstandsleben beim FC Bayern. Was wird mit Lewandowski?? Was wird mit Gnabry?? Kommt vielleicht Mané??