Bayern Münchens Torhüter Manuel Neuer hat auf dem Weg zu seinem Comeback einen Rückschlag hinnehmen müssen. Nachdem der ehemalige DFB-Kapitän am Mittwoch erstmals seit seinem vor rund zwei Wochen erlittenen Muskelfaserriss eine Einheit mit Ball absolviert hatte, wird er „in den kommenden Tagen“ erneut eine Trainingspause einlegen. Das teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Samstag mit. Bei Neuer sei es „zu einer Reaktion in der Muskulatur der Wade“ gekommen.