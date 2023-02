Von Christof Kneer, München

Marc Ziegler war kürzlich im Sportfernsehen und vertrat dort eine exzentrische Meinung. Als eine Eckballszene analysiert wurde, bemängelten die anwesenden Fußballtrainer, dass sich zu wenige Abwehrspieler in der Nähe des Fünfmeterraums befunden hätten. Diese Betrachtungsweise folgte der populären Logik, wonach viel viel hilft: Je mehr Abwehrspieler, desto größer die Chance, dass einer von ihnen den Ball klären kann. Überraschung in den Gesichtern, als Ziegler dann das Gegenteil behauptete: Einem Torwart helfe es mehr, wenn die Abwehrspieler Abstand zu ihm hielten, am besten wäre, sie flüchteten gleich bis zur Strafraumgrenze. Marc Ziegler kommt dann gerne mit einem Partyvergleich: Dem Gastgeber sei es auch nicht so recht, wenn es an der Tür klingele, er die Neuankömmlinge aber gar nicht begrüßen könne, weil er durch den Menschenstau im Flur nicht durchkommt. So ähnlich sei das mit einem vollgestellten Strafraum.

Marc Ziegler weiß natürlich, dass er mit dieser Zuspitzung erst mal auf Unverständnis stößt, aber daran hat er sich gewöhnt. Er ist schon sein ganzes Fußballerleben lang ein Außenseiter, ein Sonderling im Grunde. Marc Ziegler war Torwart. Und wer das einmal war, der bleibt es für immer.

Ziegler, 46, war Bundesliga-Torwart in Stuttgart und Dortmund, inzwischen ist er Torwart-Koordinator beim DFB. Er trägt die Verantwortung für die Torwarttrainer der Junioren-Nationalteams, auch die Ausbildung für Torwarttrainer fällt in sein Ressort. Das ist kein Job, mit dem man es in die Schlagzeilen schafft, aber seit einer Woche dürfte dieser Beruf im Ansehen der Leute sehr gestiegen sein. Auf einer Party könnte man mit "Torwarttrainer" inzwischen größere Erfolge erzielen, vorausgesetzt natürlich, man käme durch den Flur. Seit sich Manuel Neuers großes Interview an der Entlassung des Torwarttrainers Toni Tapalovic entzündet hat, ist diese Berufsbezeichnung allgemein anerkannt.

Torwarttrainer sind die einzigen Ansprechpartner im Klub, von denen Torhüter sich wirklich verstanden fühlen

Neuers Interview ist es zu verdanken, dass der Blick nun auf eine Ansammlung von Menschen fällt, denen kaum etwas anderes übrig bleibt, als sich als eine Art Geheimbund zu verstehen. Ein bisschen sind Torwarttrainer wie Schiedsrichter. In ihrem Business gelten Regeln, die viele andere im Business nicht verstehen. Nur anderen Torhütern trauen Torhüter wirklich ein Urteil übers Torwartspiel zu. Torhüter tragen es längst mit Fassung, wenn Fernsehreporter oder sogar der eigene Trainer "Da stand er wohl etwas zu weit vor dem Tor" sagen. Torhüter wissen, dass man manchmal da stehen muss, auch wenn die Unwissenden es nicht begreifen.

Torwarttrainer sind somit die einzigen Ansprechpartner, von denen Torhüter sich wirklich verstanden fühlen, zu keinem anderen im Klub können sie mit ihren Fachfragen kommen. Das weiß natürlich auch Neuers Vorgesetzter Oliver Kahn, der einst als Nationaltorwart mit seinem Spezialtrainer, dem sog. Maiersepp, ein Team im Team bildete. Auch das ist ja eine Dimension des Neuer-Interviews: Die Bayern haben ihm nach seiner Auffassung nicht nur den Kumpel und Trauzeugen weggenommen, sondern auch den Mann, der den besten Torwart der Geschichte zum besten Torwart der Geschichte gemacht hat - und vielleicht, Gesundung vorausgesetzt, auch noch eine Weile auf diesem Niveau halten kann. So sieht Manuel Neuer das, und das ist nichts Kleines.

Immerhin darf Neuer davon ausgehen - und das tut er übrigens auch -, dass ihn auch künftig ein Mann mit bestem Leumund begleiten wird. Bayerns neuer Torwarttrainer Michael Rechner, 42, gilt als Vorzeigeexemplar einer neuen Generation von Torwarttrainern, die nicht mehr viel mit jenen knorrigen Männern zu tun hat, die - gerne o-beinig und auch im Januar mit kurzen Hosen - die Torhüter vor einem Spiel warmgeschossen haben. "Die Zeiten, als Torwarttrainer reine Ballmaschinen waren, sind lange vorbei", sagt Marc Ziegler. Was er in der Bundesliga heute sieht, ist "eine sehr neugierige und innovative Generation von Torwarttrainern", deren Namen man meist nicht mehr im großen Bundesliga-Almanach, sondern nur noch bei Google findet.

Sie heißen nicht mehr Ehrmann, de Beer und Kamps, sondern Rechner, Gößling und Formann

Der Weg, wie ein Torwarttrainer zu seinem Job findet, ist länger geworden. Früher war es einfach, da stand ein Torwart zwischen den Pfosten, und wenn er aufhörte, ist er ein paar Meter aus seinem Tor rausgelaufen und hat seinem Nachfolger die Bälle aufs Tor gebolzt. Alle kannten die Torwarttrainer, weil es die alten Torwarthelden waren, sie hießen Gerry Ehrmann, Teddy de Beer, Rüdiger Vollborn oder Uwe Kamps. Ehrmann etwa unterhielt in Kaiserslautern eine berüchtigte Torwartfabrik, in der lauter Rockys und Rambos, aber auch der bis heute sehr moderne Kevin Trapp hergestellt wurden. Trapp hat mal von einem Trainingslager erzählt, in dem es keine Hürden gab, also habe "der Gerry sich einfach ein Fahrrad geschnappt, das da rum stand. Dann sollten wir eben da drüber springen".

Die neuen Torwarttrainer in der Bundesliga heißen nun Rechner, Gößling, Formann, Kleinsteiber, Thiel oder Barbucsak, auch sie standen in Toren, aber zumeist ein paar Ligen drunter, und bevor sie in ihren Klubs die Erstliga-Keeper trainieren durften, haben sie erstmal Jugendtorhüter ausgebildet. Aus den Ballmaschinen sind Universalgelehrte geworden, an der DFB-Akademie kann man inzwischen eine Torwarttrainer-Lizenz erwerben, die in den Profiklubs demnächst verpflichtend sein soll. Marc Ziegler tourt gerade mit dem Projekt "golden zone" durchs Land, in dieser Woche war er bei den Zweitligisten in Nürnberg und Fürth, gemeinsam mit dem DFB-Trainer und Ex-Nationalspieler Heiko Westermann stellt er die Idee vom ganzheitlichen Verteidigen vor. Der Torwart soll in der Ausbildungsphilosophie kein Solitär mehr sein, er ist Teil der Defensive wie die Innenverteidiger und die Nummer sechs, und im Detail geht es dann auch darum, welche Winkel die Abwehrspieler am besten abdecken, und dass sie gegnerische Schüsse so gut abblocken sollen, wie das die Handballer tun.

Noch gibt es Manuel Neuer, noch gibt es Marc-André ter Stegen, Kevin Trapp und Bernd Leno, "aber wir müssen sehr darauf achten, dass in vier, fünf Jahren genügend nachkommt", sagt Marc Ziegler. "Deutschland war immer ein Torwartland, aber ich warne davor, das für einen Automatismus zu halten. Wir müssen daran arbeiten, dass das so bleibt." Dass Torwarttrainer wichtig sind, darauf hat Manuel Neuer jetzt schon mal hingewiesen.